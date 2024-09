Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) appelle à la mise en place d’un programme d’urgence pour soutenir les victimes des inondations et accélérer la réhabilitation des zones touchées par le séisme.

Dans un communiqué, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) exhorte le gouvernement à accorder une attention accrue aux familles, villages et communes sinistrés par les récentes inondations. Le parti du Livre appelle à la mise en place d’un programme d’urgence efficace pour aider les régions touchées et leurs habitants, en particulier les petits agriculteurs, à surmonter les effets néfastes et les lourdes pertes matérielles causées par les crues.

À l’instar du Mouvement Populaire (MP) dirigé par Mohammed Ouzzine, qui a interpellé la ministre de l’Économie et des Finances à ce sujet, le PPS souligne que l’une des mesures phares pour répondre à cette situation est l’activation du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques (FSEC).

Pour la formation dirigée par Mohamed Nabil Benadallah, les conséquences de telles catastrophes naturelles démontrent l’urgence de renforcer la décentralisation et les approches territoriales, ainsi que de réviser et de développer les politiques publiques et les programmes visant à réduire les disparités régionales.

«Il est essentiel de garantir une efficacité accrue et un impact plus profond sur les régions qui n’ont pas bénéficié au même niveau des fruits du développement national, notamment en matière d’infrastructures et d’équipements essentiels», insiste le communiqué.

Gestion des risques

Face aux avertissements scientifiques concernant l’augmentation des phénomènes extrêmes dus aux changements climatiques, le PPS appelle à renforcer la gestion des risques naturels pour minimiser les pertes.

L’accent est également mis sur l’accélération du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz et la mise en place d’une stratégie de développement pour l’ensemble du monde rural et des zones montagneuses. A cet égard, le parti appelle à surmonter les retards enregistrés et à mettre en œuvre ce programme selon des principes de bonne gouvernance, tout en respectant les spécificités locales en matière de construction et d’architecture.

Cherté de la vie

Sur un autre registre, le PPS, qui a tenu une réunion de son bureau politique mardi, alerte sur l’augmentation du coût de la vie, ainsi que les prix élevés de la plupart des biens de consommation et des services, ce qui suscite une inquiétude continue parmi les familles marocaines, notamment les couches les plus vulnérables et la classe moyenne.

Le bureau politique du PPS réitère donc son appel au gouvernement pour une action rapide et efficace afin de stopper la baisse du pouvoir d’achat des Marocains, et demande la mise en place de mesures robustes ayant un impact positif direct sur le budget des citoyens, surtout en période de sécheresse persistante et de taux de chômage élevé.

Facture scolaire salée

Le PPS pointe la difficulté que rencontrent les familles marocaines en raison des coûts élevés des fournitures scolaires, malgré certaines mesures gouvernementales qui restent toutefois insuffisantes. Par exemple, les mesures telles que l’exemption de la TVA sur les fournitures scolaires et les subventions supplémentaires pour les familles bénéficiaires de l’aide sociale ne répondent pas adéquatement aux difficultés financières liées à la rentrée scolaire.

Le PPS se dit aussi préoccupé quant à l’impact de ces défis financiers sur l’augmentation du taux de décrochage scolaire, en particulier dans les zones rurales et chez les filles, ce qui pourrait élargir le cercle des jeunes en situation de « ni emploi, ni formation, ni éducation ».

La Palestine, cause nationale

En ce qui concerne la situation en Palestine, le PPS dénonce les massacres, les agressions et les crimes perpétrés par l’armée israélienne contre les territoires palestiniens occupés, « sous le regard indifférent du monde et sans volonté réelle de la communauté internationale pour mettre fin à cette agression« . Le parti s’en prend notamment aux grandes puissances, dont les positions sont marquées par le silence, la complicité ou la négligence, malgré leurs capacités à influencer les événements.

Pour le PPS, « les puissances impérialistes, sous la conduite des États-Unis, sont considérées comme complices des crimes commis par l’entité sioniste grâce à leur soutien généreux et inconditionnel« . Elles sont également responsables, directement ou indirectement, des plans de liquidation de la question palestinienne et de la négation des droits nationaux palestiniens, ainsi que de l’éradication du peuple palestinien de sa terre et de son foyer, , conclut la même source.