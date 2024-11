Le Maroc a envoyé un deuxième convoi composé de camions autopompes et d’opérateurs pour soutenir les efforts de secours suite aux récentes inondations dévastatrices dans la région de Valence, dans le sud de l’Espagne.

Le Maroc renforce son aide à l’Espagne suite aux récentes inondations meurtrières. En effet, après le convoi de 25 camions, dont 24 autopompes aspirantes, et 70 opérateurs arrivé en Espagne mercredi dernier, le Royaume a mobilisé un deuxième convoi d’aide.

Ainsi, 13 camions, dont 12 autopompes et 1 véhicule destiné aux réparations et aux équipements, sont arrivés le 16 novembre au port de Motril, dans la province de Grenade, avant de prendre le chemin des zones les plus touchées par les inondations dans la Communauté valencienne.

🇪🇸🇲🇦 Un nuevo equipo de #Marruecos, formado por 34 efectivos y 31 vehículos, se suma a la retirada de lodos en la provincia de Valencia 📍 Esta mañana han desembarcado en el Puerto de Motril, en Granada, y mañana ya estarán trabajando en las zonas afectadas por la #DANA pic.twitter.com/KuOCMzYoOG — Protección Civil (@proteccioncivil) November 16, 2024

Les nouveaux secours marocains comprennent également 34 travailleurs bénévoles qui fourniront une assistance logistique et humanitaire. L’autorité portuaire de Motril a précisé que le nouveau convoi se concentrera sur «les tâches de nettoyage, principalement le débouchage des égouts et autres réseaux et canalisations inondés.»

Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l’Espagne le 29 cotobre dernier, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol et l’informer de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle.

Ainsi, un convoi marocain exceptionnel, mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs, est arrivé mercredi en Espagne pour soutenir les efforts de secours et venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana.

Remerciements

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a remercié le Maroc, vendredi dernier, pour son soutien aux efforts de secours dans les zones touchées par les récentes inondations ayant affecté la région de Valence. « En ces semaines difficiles pour l’Espagne à cause de la tempête, la solidarité internationale et européenne a été énorme« , a tenu à souligner le chef du gouvernement espagnol dans un message sur le réseau social X, ajoutant que « toute l’Espagne vous remercie« .

En estas difíciles semanas para España por la DANA, la solidaridad internacional y europea ha sido enorme. Efectivos de Portugal, Francia y Marruecos están ya sobre el terreno apoyando la reconstrucción de Valencia. Toda España os lo agradece. Seguimos en contacto con la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 15, 2024