Les camions et les secouristes envoyés par le Maroc pour soutenir les efforts de relèvement dans la région de Valence suite aux récentes inondations sont arrivés ce mercredi au port de Motril.

Les autorités de Valence vont bientôt recevoir une aide précieuse dans leurs efforts de relèvement suite aux récentes inondations dévastatrices dans la région. Quelque 25 camions envoyés par le Maroc ont été débarqués ce mercredi 13 novembre au port de Motril, dans la province de Grenade, avant de rallier les zones affectées par le phénomène météorologique de goutte froide dans la communauté valencienne.

En détail, il s’agit de 24 autopompes et d’un «camion de réparation et d’outils», selon la presse locale. «Les camions participeront aux travaux de nettoyage, principalement le débouchage des égouts et autres réseaux et canalisations inondés», a précisé la Délégation du gouvernement en Andalousie. Ces moyens techniques s’ajoutent à des dizaines de secouristes, entre conducteurs et opérateurs, envoyés par le Royaume pour participer aux efforts de relèvement dans la région valencienne.

Le Maroc est l’un des premiers pays à avoir offert son aide à l’Espagne après les inondations du 29 octobre dernier. « Une fois cette aide acceptée par les autorités valenciennes, l’Intérieur prépare l’incorporation dans les efforts de relèvement dans la zone de 24 camions et 70 opérateurs marocains qui appuieront les travaux d’extraction et de transport des boues et déchets« , a annoncé le ministère de l’Intérieur espagnol dans un communiqué publié hier mardi.

Le Roi Mohammed VI avait, rappelons-le, donné ses instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol, le 30 octobre dernier. Au cours de cet entretien, le responsable marocain avait informé son homologue que, conformément aux instructions royales, de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle.