Le Maroc a mobilisé d’importants moyens humains et techniques pour appuyer les efforts de relèvement en Espagne, suite aux récentes inondations meurtrières dans le pays.

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé, mardi dans un communiqué, l’arrivée « dans les prochaines 24 ou 48 heures » d' »équipes spécialisées dans l’extraction et le transport des boues et déchets en provenance du Maroc, du Portugal et de la France« . Ces secours participeront aux efforts de relèvement dans les zones touchées par les inondations dévastatrices qui ont frappé certaines régions du pays.

Le Maroc en particulier a été l’un des premiers pays à offrir son aide après les inondations du 29 octobre dernier, note le départment dirigé par Fernando Grande-Marlaska Gómez. Et de préciser: « Une fois cette aide acceptée par les autorités valenciennes, l’Intérieur prépare l’incorporation dans les efforts de relèvement dans la zone de 24 camions et 70 opérateurs marocains qui appuieront les travaux d’extraction et de transport des boues et déchets« .

Le Roi Mohammed VI avait, rappelons-le, donné ses instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol, le 30 octobre dernier. Au cours de cet entretien, le responsable marocain avait informé son homologue que, conformément aux instructions royales, de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle.