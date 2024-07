Les Très petites entreprises (TPE) du secteur industriel ne peuvent pas bénéficier du Fonds de soutien à l’innovation industrielle mis en place par le ministère de l’Industrie et du Commerce, à cause des critères d’éligibilité prédéfinis.

Plus de 50 % des entreprises industrielles ne peuvent pas bénéficier du Fonds de soutien à l’innovation industrielle. C’est l’une des informations émanant de l’intervention du ministère de l’Industrie et du Commerce, lors du dernier forum de la plasturgie. L’événement, qui s’est tenu les 27, 28 et 29 juin dernier, a débattu de plusieurs thématiques liées au développement de ce secteur transverse de l’industrie. Partenaire de cet événement, le ministère de l’Industrie a présenté les politiques mises en œuvre pour adresser les défis du secteur, notamment celui de l’innovation.

C’est au cours du panel dédié à l’innovation dans le secteur de la plasturgie que cette information est tombée. En effet, après avoir présenté le Fonds de Soutien à l’Innovation Industrielle et décliné les programmes et subventions dédiés, Fatima Zahra Ait Habti, parlant au nom du ministère, a incité les entreprises industrielles, quelle que soit leur taille, à souscrire à ce fonds afin de l’épuiser pour obtenir sa reconduction avec une dotation plus importante.

Bémol : pour être éligible à ce fonds, l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires excédant les 10 millions de dirhams au cours de son exercice précédent, ce qui exclut de facto les très petites entreprises (TPE), représentant pourtant plus de la moitié des entreprises industrielles.

En effet, selon le dernier baromètre de l’industrie, publié en mars dernier, les TPE industrielles, correspondant aux entreprises avec un chiffre d’affaires en dessous de ce seuil, sont évaluées à 53 % de l’effectif global.

Les petites entreprises et les moyennes, dont les seuils au baromètre sont respectivement compris entre 10 et 50 MDH et entre 50 et 175 MDH, représentent 38 %, et les grandes entreprises, évaluées à 9 %. Alors que l’innovation est incontestablement un levier de compétitivité, cette structuration du fonds interpelle, surtout que l’économie marocaine gagnerait à améliorer la rentabilité des TPE industrielles.

Concernant le fonds à proprement parler, la représentante du ministère a donné plus informations sur les programmes le composant. Au nombre de trois, le premier favorise le dépôt des brevets et propose une subvention jusqu’à 80 %, plafonnée à 1 MDH. Pour la phase de prototypage, qui est le second registre, les subventions atteignent 60 % pour des apports en financement pouvant aller jusqu’à 4 MDH. Le dernier programme, enfin, concerne l’accompagnement dans la phase pilote, avec une ligne qui peut financer jusqu’à 30 % du projet, dans la limite de 5 millions de dirhams.

Le Forum international de la plasturgie, qui en était à sa 11e édition, a été couplé à l’édition inaugurale du «Global Green Plast», mettant en relief les polymères verts stratégiques, ainsi que les technologies et services d’économie circulaire pour une industrie durable. L’événement a été organisé par la Fédération marocaine de la plasturgie.