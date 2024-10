Pour innover, assurer leur pérennité et garantir leur croissance, les institutions financières ne peuvent se passer des fintechs. C’est l’essentiel à retenir d’une récente discussion sur les conditions sine qua non à l’innovation financière.

Articulé autour des défis et des perspectives, les avis des experts intervenants ont corroboré le rôle pilier des fintechs. Première à intervenir, Elise Broumm Tarhat, responsable start-up et idéation dans une banque de la place, a présenté la collaboration avec les fintechs comme l’un des moyens d’accélérer l’innovation financière. Elle a fait savoir, à cet effet, que leur expertise et leurs atouts technologiques sont bénéfiques aux banques. Cela leur permet, d’une part, de renforcer leur capacité à développer rapidement des projets innovants, et de réduire considérablement, d’autre part, les délais de mise sur le marché.

L’intervenante a notamment recommandé aux banques de ne pas considérer les fintechs «comme des menaces ou des concurrents, mais plutôt comme des partenaires». Et de souligner que la tendance à la co-construction observée dans les divers métiers financiers qualifie davantage ces startups. En effet, au regard des spécificités du marché local, les startups sont plus enclines à travailler avec les métiers et à co-construire des solutions en adéquation avec les différents besoins.

«Nous avons mis en place des API pour faciliter la connexion des fintechs à nos systèmes d’information et instaurer un processus Fast Track pour accélérer la contractualisation avec les start-ups marocaines», a relaté Tarhat en guise d’exemple d’actions prises par son institution pour favoriser la synergie avec les fintechs.

Même son de cloche pour Mohammed Berrada, directeur du département en charge des services financiers à KPMG Services, qui a listé l’open banking, le paiement mobile, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain comme les leviers de l’innovation financière. Et de noter que ces domaines sont largement explorés par les fintechs.

Au vu de leur rôle capital dans l’émulation de l’innovation financière, l’analyste de KPMG a estimé «crucial de continuer à faciliter l’accès au financement pour les start-ups et les fintechs». Et de proposer à ce titre «la mise en place de financements gouvernementaux ou de subventions, car ces start-ups sont véritablement au cœur des innovations».

L’innovation financière consiste essentiellement en la création de nouveaux produits, technologies et techniques visant à répondre aux besoins concrets des individus et des entreprises. Elle constitue en cela le cœur de métier des institutions financières.