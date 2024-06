Le rapport annuel “Global Cities Index 2024” d’Oxford Economics classe Casablanca comme la ville marocaine la plus influente, se positionnant à la 442e place mondiale. Suivent Rabat (504e), Tanger (631e), Agadir (656e), Marrakech (670e), Fès (684e) et Meknès (727e).

Le dernier rapport annuel « Global Cities Index 2024 » d’Oxford Economics a révélé les résultats du classement des métropoles les plus influentes de la planète. Cette édition, qui a analysé 1.000 villes à travers le monde, a consacré Casablanca comme la ville marocaine la mieux classée, se hissant à la 442e place mondiale. Une position qui souligne, encore une fois, l’importance croissante de la ville blanche en tant que hub économique du Maroc.

Casablanca, souvent considérée comme le cœur battant de l’économie du Royaume, a été reconnue pour son dynamisme et sa capacité à attirer des investissements étrangers. La ville bénéficie de nombreuses infrastructures modernes, d’un port stratégique et d’un réseau d’entreprises diversifié qui contribuent à sa compétitivité.

La capitale économique est également classée à la 287e position en termes de capital humain notamment grâce à sa population jeune et dynamique et sa main-d’œuvre abondante. Pour ce qui est de la qualité de l’environnement, elle occupe la 225e place mondiale. Toutefois, la ville se retrouve à la 713e place du classement pour ce qui est de la qualité de vie.

Rabat, la capitale administrative, se classe à la 504e place. La ville est reconnue pour son rôle politique central et ses efforts en matière de développement urbain durable. La capitale siège aussi au 156e rang en matière d’environnement. L’on retrouve également Rabat à la 486e place du classement du capital humain et la 742e place quant à la qualité de vie.

Tanger, à la 631e place, continue de tirer parti de son emplacement géographique stratégique, pour ce qui concerne le commerce et les échanges commerciaux avec le reste du monde. Cependant, la ville du nord du pays est bien classée en matière d’environnement (130e place). Mais pour le reste Tanger est toujours en retard selon le Global Cities Index 2024: 727e place du capital humain, 717e place s’agissant de la qualité de vie.

Agadir, positionnée à la 656e place, centre touristique majeur, contribue significativement à l’économie locale grâce à son climat (391e place) et ses plages attractives. La capitale du Souss se retrouve au 726e rang du classement de la qualité de vie.

Marrakech, classée 670e, reste une destination touristique de renommée mondiale, célèbre pour ses marchés animés, ses palais historiques et son patrimoine culturel riche. La ville ocre se positionne à la 441e place concernant l’environnement et la 702e place quant à la qualité de vie.

Fès et Meknès, occupant respectivement les 684e et 727e places, sont des villes historiques aux architectures impressionnantes et aux traditions bien préservées, attirant chaque année de nombreux visiteurs et chercheurs d’histoire et de culture.

Ce classement montre également les défis auxquels ces villes doivent faire face pour améliorer leur positionnement global. Les critères d’évaluation incluent non seulement la performance économique mais aussi le capital humain, la qualité de vie, l’environnement et la gouvernance. Pour continuer leur ascension dans ce classement, les villes marocaines devront investir davantage dans l’éducation, les infrastructures, et adopter des politiques de développement durable.

Le « Global Cities Index 2024 » offre une feuille de route précieuse pour les décideurs et les investisseurs, soulignant les forces et les opportunités des villes marocaines sur la scène mondiale. Alors que Casablanca mène le peloton national, chaque ville marocaine a des atouts uniques qui contribuent à la mosaïque dynamique et diversifiée du pays.