La présidente du Conseil communal de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, a reçu, lundi à Rome, le Prix Méditerranéen de l’Excellence, décerné par l’Association des Journalistes Méditerranéens pour l’engagement de la ville de Rabat notamment en faveur de l’inclusion sociale et de la culture.

La cérémonie de remise de cette nouvelle distinction à la ville de Rabat s’est déroulée en présence du Chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc à Rome, ainsi que d’éminentes personnalités du monde politique, sportif, culturel, artistique et médiatique du pourtour de la Méditerranée.

S’exprimant à cette occasion, Mme El Moudni a souligné que ce prix vient s’ajouter à une série de distinctions récompensant l’importance de l’engagement de la capitale du Royaume pour le co-développement et la durabilité, ainsi que pour la construction d’une société plus équitable, harmonieuse et inclusive, plaçant le citoyen au centre de sa stratégie et préservant ses ressources et son environnement.

Il s’agit, a-t-elle poursuivi, d’un nouveau jalon vers un avenir inclusif et durable, à la faveur de la Vision éclairée et des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI qui a lancé plusieurs initiatives et chantiers structurants, notamment le Programme Royal Intégré « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture ».

Ce programme a contribué à insuffler une nouvelle dynamique socio-économique à la région, à l’amélioration de son attractivité et au renforcement de sa vocation touristique, a renchéri Mme El Moudni.

Elle a, dans ce sens, souligné que sous le leadership de Sa Majesté le Roi, la ville de Rabat s’est métamorphosée, et s’est engagée vers un environnement urbain vert, inclusif et résilient.

« Le Prix Méditerranéen de l’Excellence » est le fruit d’une étroite collaboration stratégique entre la ville de Rabat, d’une part, et la wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, les départements ministériels clés, le secteur privé notamment les sociétés de développement local, ainsi que tous les acteurs du monde associatif, d’autre part, a tenu à préciser Mme El Moudni.

Ces différentes parties prenantes œuvrent pour rendre la capitale verte plus accueillante, écoresponsable et résiliente, une ville qui ne laisse personne et aucune place derrière, a-t-elle assuré, faisant savoir que ce trophée décerné vient encourager à continuer sur la même lancée et poursuivre les efforts collectifs pour bâtir une communauté où chacun se sent valorisé et entendu, et développer des projets où la culture est véritablement accessible à tous.

La ville de Rabat, qui n’est pas à sa première distinction, a déjà engrangé le prestigieux Prix d’Honneur d’ONU-Habitat pour son programme innovant, et a été désignée par l’UNESCO, Capitale mondiale du livre pour l’année 2026.