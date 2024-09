Le gouvernement portugais a remercié le Maroc pour son aide dans la lutte contre les feux de forêt qui ravagent le nord du pays.

Le Portugal a remercié le Maroc et d’autres pays pour leur soutien dans la lutte contre les incendies de forêt qui ravagent le nord du pays. « Le gouvernement portugais remercie l’UE, l’Espagne, l’Italie, la France, la Grèce et le Maroc pour leur aide dans la lutte contre les incendies au Portugal. Un soutien fondamental et un exemple reconnu de solidarité« , a déclaré le ministère portugais des Affaires étrangères.

The Portuguese government thanks the EU @vonderleyen , Spain @jmalbares , Italy @antonio_tajani , France @steph_sejourne , Greece @greeceMFA and Morocco @marocdiplomatie for their help in fighting the fires in 🇵🇹. A fundamental support and a recognised example of solidarity.

Un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales (FAR) a annoncé l’envoi de deux avions Canadair et un avion de soutien de type « Casa », le 18 septembre 2024, en direction de Monte Real au Portugal, pour contribuer à l’effort des autorités portugaises dans la lutte contre les feux de forêt dans le nord du pays. Ce soutien s’inscrit dans une action commune à laquelle prennent également part des avions espagnols, français et italiens.

Quatre équipages et une équipe technique de l’Escadron de lutte anti-feu de la 3e Base aérienne des Forces royales air sont également mobilisés dans le cadre de cette mission qui intervient en réponse à la demande de soutien formulée par les autorités du pays, ajoute le communiqué.

Depuis 2016, c’est la troisième fois que le Maroc intervient pour lutter contre les incendies de forêt au Portugal. Les Canadair marocains ont effectué environ 70 sorties totalisant 230 heures de vol lors de leurs interventions en 2016 et 2017, selon l’armée marocaine.

La participation récurrente du Maroc dans la lutte contre les feux de forêt au Portugal témoigne des liens profonds de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays et couvrant plusieurs domaines d’intérêt commun, selon l’armée marocaine.

Le Royaume est doté d’une flotte importante d’avions bombardier d’eau Canadair CL415 et CL215. Depuis 2011, date des premières livraisons, ces avions ont démontré leur efficacité en matière de lutte contre les incendies de forêt à l’intérieur comme à l’extérieur du Maroc.

