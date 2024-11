Un incendie s’est produit dans la tour Atlas, près de la gare ferroviaire de Casa-Port, ce jeudi 7 novembre au matin. Voici ce que l’on sait.

Le 12e étage de la tour Atlas, sur l’avenue des FAR à Casablanca, a été ravagé par un incendie ce jeudi autour de 6h45. Les flammes ont causé d’importants dégâts matériels, mais aucune perte humaine n’est à déplorer. L’étage touché est occupé par des collaborateurs de la Société Centrale d’Assurance (SCR), filiale de la CDG.

Alertés par les agents de sécurité, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux et le feu a été totalement maîtrisé vers 9h00, ont déclaré des employés de la société à H24Info. Jusqu’à présent, les causes de l’incident n’ont pas encore été déterminées, selon les mêmes sources.

Après l’intervention des autorités, les activités ont repris leur cours normal dans l’immeuble. La SCR a quant à elle transféré ses employés vers d’autres sites, dont notamment celui de Mohammedia, pour assurer la continuité de l’activité.

D’après un communiqué de la SCR, cet incendie s’est déclenché dans un étage non occupé par des collaborateurs et ne portant sur aucun espace critique. «Nous tenons à rassurer l’ensemble de nos collaborateurs, partenaires, et clients que la continuité d’activité est totalement assurée et que la situation est maîtrisée», souligne la société.

Les mesures et dispositions nécessaires ont été également prises pour la sécurité de tous en vue d’une reprise rapide sur le site. «Nous tenons à remercier l’ensemble des autorités pour leur mobilisation exemplaire et leur professionnalisme», conclut la SCR.