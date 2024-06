C’est dans une atmosphère de célébration et d’élégance que le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle a tenu sa cérémonie officielle de coupure de ruban ce mercredi 5 Juin, en présence d’une pléiade de personnalités officielles, dont Mme Nabila Rmili, présidente du Conseil de la ville de Casablanca.

Le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle s’impose d’ores et déjà comme une nouvelle référence en matière d’hébergement et de services haut de gamme à Casablanca. Avec ses installations modernes, son service exceptionnel et son emplacement stratégique au cœur du quartier Gauthier, l’hôtel est destiné à devenir un choix privilégié pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

Ce nouvel hôtel 4 étoiles qui comprend 133 clés, propose les chambres et suites élégamment décorées, conçues pour offrir un confort optimal et une atmosphère apaisante. Les espaces de réunion d’une capacité de 300 personnes, équipés des dernières technologies, sont adaptés aux besoins des voyageurs d’affaires les plus exigeants. De son côté, le restaurant Braise propose une cuisine raffinée relevée au feu de braise dans une ambiance branchée.

Lire aussi. Erwan Garnier: “Le Radisson Hotel Group va ouvrir 25 établissements au Maroc d’ici 2030”

La visite s’est achevée avec la découverte du Bliss, le rooftop qui promet une vue magnifique sur le Parc de la Ligue Arabe et la majestueuse Casablanca. Ce nouveau spot tendance, qui associera expérience culinaire internationale et cocktails innovants, perfectionnés par les consultants experts en mixologie Hamza Hadni et Soufiane Hadni, devrait rapidement devenir un lieu prisé de la vie casablancaise.

Cette ouverture représente une avancée significative pour le secteur hôtelier du Royaume Marocain, renforçant la position de Casablanca comme destination touristique et d’affaires de premier plan. Le Radisson Hotel Group et Al Hoceinia Hospitality réaffirment ainsi leur engagement à soutenir le développement économique et touristique du Maroc.