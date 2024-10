Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont reculé, en glissement annuel, respectivement de 6,1% et 5,5% durant le deuxième trimestre de cette année, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux indices du commerce extérieur (ICE).

L’évolution de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires des « produits finis d’équipement industriel » de 8,6%, des « demi-produits » de 5,8%, de « l’alimentation, boissons et tabacs » de 8,2%, de « l’énergie et lubrifiants » de 4,8%, des « produits bruts d’origine minérale » de 25% et des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 15,1%, explique le HCP.

Concernant le repli de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation, il est attribuable essentiellement à la baisse des valeurs unitaires des « demi-produits » de 17,2%, de « l’alimentation, boissons et tabacs » de 6,4%, des « produits bruts d’origine minérale » de 10,3% et des « produits finis d’équipement agricole » de 17,8%, fait savoir la même source, relevant que cet indice a augmenté dans les « produits finis de consommation » de 0,8%, les « produits finis d’équipement industriel » de 0,9% et les « produits bruts d’origine animale et végétale » de 10,9%.