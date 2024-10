La 3e édition de l’ImmoTech – PropTech Expo, s’est tenu à Casablanca les 25 et 26 septembre 2024, sous le thème de “L’immobilier écoresponsable”. Cet événement, organisé par Mubawab en partenariat avec le label RENT et soutenu par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, a mis en avant les innovations technologiques dans le secteur immobilier.

Cette édition a proposé un programme varié, incluant des conférences et des ateliers de formation sur des sujets d’actualité, tels que l’intelligence artificielle dans l’immobilier et la maquette numérique. Quatre ateliers exclusifs, animés par des experts, ont abordé des thèmes comme l’IA au service de la performance commerciale et le branding personnel augmenté.

« On a eu cette année plus de 50 exposants. Si pour la plupart viennent du Maroc, il y a quelques-uns originaires de la Tunisie, la France ou la Suisse. Il y avait 16 conférences sur la thématique de cette édition qui est l’immobilier écoresponsable, en partenariat avec Alto Eko. Puis, on a eu huit conférences Tech, dont quatre sur l’IA… Notre objectif est d’apporter des solutions et des réponses concrètes aux préoccupations des professionnels de l’immobilier », nous a déclaré Kevin Gormand, président du groupe Mubawab.

Au cours des deux jours d’exposition, les conférences ont donc traité des enjeux majeurs du secteur, notamment l’immobilier vert, les nouvelles technologies et la ville durable. Des leaders d’opinion ont partagé leurs perspectives sur l’efficacité énergétique, la digitalisation et l’adaptation aux normes environnementales.

Avec plus de 50 exposants et 3 000 visiteurs attendus, cet événement est une occasion unique de créer des synergies au sein de l’écosystème immobilier. Les participants pourront rencontrer des acteurs clés et découvrir des solutions innovantes.