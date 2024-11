Le tribunal de première instance d’El Jadida a condamné le streamer marocain Ilyas El Maliki à 3 mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 2.000 dirhams pour incitation à la haine en ligne.

L’étau ne cesse de se resserrer autour d’Ilyas El Maliki. Le streamer marocain vient d’être condamné à 3 mois de prison ferme pour « incitation à la haine et à la discrimination via les moyens électroniques, de discrimination fondée sur le sexe, et la diffusion de contenus visant à nuire à la vie privée des personnes et à les diffamer« , indique Hespress, en plus « d’injures et calomnies à l’encontre des femmes et d’actes de violences psychologiques, physiques et économiques« .

38 associations marocaines féministes et de défense des droits humains avaient porté plainte contre le youtubeur. Actuellement en détention, El Maliki est sous le coup d’une autre condamnation dans une affaire similaire. Il a, rappelons le, déjà écopé de 4 mois de prison assortis d’une amende de 5.000 dirhams.

Le youtubeur a eu des propos injurieux envers les Amazighs lors d’une diffusion en direct. Une vidéo qui avait d’ailleurs largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’indignation.