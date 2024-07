Le ministère espagnol de la Défense a lancé un vaste plan pour renouveler les installations des îlots espagnols situés dans la Méditerranée et revendiqués par le Maroc. Une initiative que la presse réfractaire au rapprochement entre maroc-espagnol considère comme dirigée contre Rabat.

Les forces armées espagnoles souhaitent doter les îlots limitrophes au Maroc de nouveaux systèmes de défense. Ainsi, les détachements militaires espagnols du rocher Vélez de la Gomera, Badis du côté marocain, et des îles Chafarinas, dites Jaâfaria, verront leurs capacités défensives améliorées. “Un peu plus protégés contre le Maroc”, se réjouit le site d’information OK Diario, qui ne cache guère son hostilité envers le Royaume et fantasme sur un remake du ridicule épisode de l’îlot Leila.

“Ces enclaves, situées dans une zone de haute sensibilité géopolitique et revendiquées par le Maroc, bénéficient ainsi d’un investissement total d’environ un million d’euros destiné à améliorer leur sécurité et leur opérabilité”, ajoute le pure player qui entend, toujours, des bruits de bottes en provenance du Maroc. Alors que rien n’est moins sûr!

Le projet, évalué à 600.000 euros et dont le contrat a été récemment publié sur le portail des marchés publics espagnol, inclut la modernisation intégrale des balises aériennes. “Ces dispositifs sont cruciaux pour la navigation aérienne, car ils permettent d’identifier et de localiser ces points stratégiques et ainsi améliorer la sécurité des aéronefs survolant la zone”.

Le projet inclut également une série d’améliorations dans leur système de communications par satellite. “Ces améliorations se concentrent sur les nœuds satellitaires du réseau I3D, permettant à toute information d’atteindre presque en temps réel toute autre unité militaire ou centre de commandement. Ainsi, tout type d’incident ou de menace sera communiqué à Madrid pour prise de décision”, soutient le média ibérique qui voit le danger partout.

Lire aussi. Drame de Mélilia en 2022: le Maroc classe l’enquête, la presse espagnole s’insurge

Mais selon le site spécialisé Infodefensa, la livraison de ces équipements entrent dans le cadre de l’amélioration de l’efficience énergétique des installations et la mise en place de la technologie 5G dans des casernes militaires réparties sur tout le territoire espagnol. Un programme financé par des fonds européens, faut-il le rappeler.

Accessibles par voie maritime et par voie aérienne avec des hélicoptères, ces îlots sont stratégiques pour surveiller les flux migratoires et les opérations de trafic en tous genres. Plusieurs études et analyses s’accordent à dire que ces points stratégiques seront pris d’assaut par les mafias de l’immigration irrégulière quand la route classique sera verrouillée davantage ou quand les conditions météorologiques ne permettront pas de fendre les flots vers les côtes andalouses.

Cet épisode s’est déjà produit en 2019, quand 57 candidats à l’immigration ont accédé aux îles Chafarinas, en grande partie des femmes et des enfants. En somme, la guerre territoriale sur laquelle fantasme une large partie de l’extrême droite espagnole n’aura pas lieu… de sitôt!