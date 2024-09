Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi le Conseil de sécurité de l’ONU à forcer la Russie à faire la paix avec Kiev, tout en dénonçant l’Iran et la Corée du Nord comme des « complices » de la guerre dans son pays.

« La Russie ne peut qu’être contrainte à la paix, et c’est exactement ce qu’il faut faire: contraindre la Russie à la paix », a affirmé M. Zelensky lors d’une session du Conseil consacrée à l’Ukraine en marge d’une semaine de réunion « à haut niveau » de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le président ukrainien, qui se trouve depuis dimanche soir aux Etats-Unis, doit également présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès à Washington les détails de son « plan de la victoire » visant à mettre fin à l’invasion russe de son pays.

M. Zelensky a montré du doigt l’Iran et la Corée du Nord, accusés d’aider la machine de guerre russe en Ukraine.

« La Russie n’a aucune raison légitime – absolument aucune — de faire de l’Iran et de la Corée du Nord des complices de facto de sa guerre criminelle en Europe, avec leurs armes qui nous tuent, qui tuent des Ukrainiens », a lancé le chef de l’Etat ukrainien, qui s’est transformé en chef de guerre depuis l’invasion de son pays en février 2022.

Au moins trois personnes ont été tuées mardi et plus de 30 blessées dans une nouvelle attaque russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine régulièrement touchée par des frappes, selon les autorités ukrainiennes.

Lors de cette session du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a sommé la communauté internationale d’agir pour dénoncer l’aide militaire de Téhéran et Pyongyang à Moscou.

« Le soutien de Téhéran et de Pyongyang aide (le président russe Vladimir) Poutine à infliger le carnage, la souffrance et la ruine à des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents », a-t-il affirmé.

Son homologue chinois Wang Yi a assuré de son côté que Pékin n’était « pas partie » prenante au conflit et qu’elle prônait au contraire la « paix ».

« La Chine n’est pas à l’origine de la crise ukrainienne et n’y participe pas non plus. La Chine s’est toujours tenue du côté de la paix », a-t-il dit, rejettant les accusations américaines selon lesquelles la Chine fournit un soutien à Moscou.