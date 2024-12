Dans quelques années, la sélection nationale conduite par Walid Regragui changera de visage… Et avec les jeunes talents qui montent, à l’image d’Igamane, d’Akhomach et de Ben Seghir, la relève est d’ores et déjà assurée.

Actuellement 14e du classement des meilleures sélections nationales de la FIFA, l’équipe nationale du Maroc ne risque pas de flancher. Si aujourd’hui les Lions de l’Atlas comptent de grands noms du ballon rond à l’instar d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz ou Noussair Mazraoui pour ne citer que ceux-là, le futur du onze national est d’ores et déjà assuré.

Depuis la Coupe du monde 2022 où la sélection marocaine à démontré tous ses talents à la planète, l’on remarque quasiment chaque semaine que les jeunes joueurs marocains évoluant en Europe font preuve d’un très haut niveau avec leurs clubs respectifs. Les JO de Paris 2024 l’ont confirmé. Lors de cet événement, le Maroc s’est encore une fois illustré en décrochant la médaille de bronze avec une équipe composée de joueurs ne dépassant pas 23 ans.

Dès l’année prochaine, certains cadres des Lions commenceront certainement à annoncer leur retraite internationale pour laisser la place à la relève. Et le moins que l’on puisse dire est que la Fédération royale marocaine de football n’a pas trop à s’inquiéter vu qu’elle dispose d’un important vivier de jeunes joueurs… Certains ont d’ailleurs déjà représenté le Royaume dans les catégories dédiées à leur âge tandis que d’autres font parler d’eux au vu de leurs récentes performances. Récemment, certains sont sortis du lot en mettant tout le monde d’accord. Retour sur ces pépites.

Hamza Igamane, solide et technique

Hamza Igamane fait beaucoup parler de lui en ce moment. Natif de Témara près de Rabat, Igamane a été formé dès son jeune à l’académie du club de la capitale, l’AS FAR. Il a évolué dans toutes les catégories du club avant de s’imposer en tant qu’attaquant titulaire de l’équipe première. Cet été, Hamza a rejoint les Rangers de Glasgow… et comme avec l’AS FAR, il s’est rapidement adapté au championnat écossais.

Son nouveau club dispute cette année l’Europa League. Et en seulement 4 matchs sous les couleurs des Rangers, Igamane est impliqué dans 5 buts (4 buts et 1 passe décisive). Il est désormais le premier attaquant du club. Depuis ses deux derniers matchs contre Ross County et Tottenham, il est encensé par la presse internationale.

Pour rappel, l’ancien joueur de l’AS FAR a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec les U23 ainsi que plusieurs titres avec le club rbati. Au vu du manque de numéro 9 dans la sélection, Hamza a le profil idéal pour prendre le relais.

Eliesse Ben Seghir, vif et technique

Eliesse Ben Seghir est une jeune étoile montante du football marocain et un cadre en devenir des Lions de l’Atlas. Né en 2005, il fait ses débuts professionnels avec l’AS Monaco en 2022 après avoir évolué dans des clubs formateurs. Ben Seghir, qui a récemment choisi de représenter le Maroc à l’international, se distingue par son intelligence tactique, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur différentes positions offensives, notamment en tant qu’attaquant ou milieu offensif.

Cette saison, il a été décisif dans des moments clés avec les Monégasques. Élu joueur du mois de novembre, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive au cours de ce mois. Sa prestation contre Strasbourg a été particulièrement remarquable, avec un doublé qui a permis de renverser la situation pour Monaco. Il a également marqué son premier but en Ligue des champions contre Benfica, illustrant sa maîtrise et sa maturité à seulement 19 ans.

Techniquement, Ben Seghir est impressionnant. Inspiré par Lionel Messi et Ousmane Dembélé, il combine un contrôle de balle exceptionnel, une créativité dans la passe et une capacité à résister à la pression. Sa vision de jeu lui permet d’identifier rapidement des espaces pour créer des occasions, tandis que son efficacité dans les duels et sa vitesse de dribble en font un joueur redoutable dans les duels un contre un. Ses qualités, associées à sa détermination, font de lui un potentiel cadre des Lions de l’Atlas.

Ilias Akhomach, futur remplaçant de Hakim Ziyech

Ilias Akhomach, jeune prodige marocain évoluant actuellement à Villarreal, est une figure montante du football. Né en 2004 à Barcelone, il a fait ses débuts à La Masia, avant de rejoindre Villarreal. Il s’est illustré par son talent créatif et son style audacieux, combinant dribbles incisifs, passes précises et une capacité à créer des opportunités offensives cruciales pour son équipe. Ses statistiques montrent qu’il figure parmi les joueurs les plus agressifs en dribble de La Liga.

Au cours de la saison 2024-2025, Akhomach a consolidé sa place au sein de l’équipe première de Villarreal, participant à plusieurs matchs clés. Il s’est distingué comme un ailier dynamique, capable de perturber les défenses adverses et de contribuer à la création d’occasions décisives. Ses performances en font un joueur clé pour Villarreal et un atout prometteur pour l’équipe nationale marocaine, qu’il représente fièrement après avoir choisi ses origines au détriment de l’Espagne, son pays natal.

Pour les prochaines années, Ilias Akhomach est pressenti pour devenir l’un des piliers de l’équipe nationale marocaine et prétendre par la même de prendre la place de Hakim Ziyech (31 ans). Sa polyvalence et son flair offensif en font une arme précieuse pour les Lions de l’Atlas, notamment en vue des compétitions internationales. Sa participation au tournoi olympique de Paris 2024 avec l’équipe U23 du Maroc témoigne de son engagement et de son rôle croissant dans l’avenir du football marocain.

Adam Aznou, futur latéral gauche des Lions

Adam Aznou, jeune talent marocain de 18 ans, fait sensation en ce moment. Formé à La Masia avant de rejoindre le Bayern Munich, il est considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Évoluant principalement au poste de latéral gauche, il se distingue par sa capacité à jouer en tant qu’arrière inversé mais aussi par son excellente vision de jeu. Ses qualités techniques, notamment son dribble fluide et ses passes acérées, font de lui un joueur clé dans la transition entre la défense et l’attaque.

Lors des qualifications pour la CAN 2025, Adam a impressionné lors de ses débuts avec l’équipe nationale marocaine. Face au Lesotho, il a livré une performance exceptionnelle, obtenant une note de 8,7 sur SofaScore. Sa capacité à équilibrer ses responsabilités défensives et à soutenir l’attaque a été saluée par le sélectionneur Walid Regragui, qui le considère comme une solution durable pour le poste de latéral gauche. Un poste qui pose problème aux différents sélectionneurs qui sont passés à la tête de l’EN.

Avec sa vitesse, son intelligence tactique et son aplomb dans les duels, Aznou a également brillé lors des matches amicaux avec le Bayern Munich, contribuant directement à des actions décisives. Son engagement envers le maillot marocain et son potentiel en font un futur titulaire indiscutable candidat des Lions de l’Atlas dans les années à venir.

Amir Richardson, un géant de 1m95 au milieu de terrain

Le jeune milieu de terrain prometteur de 1,95 m s’impose en tant que milieu de terrain. Âgé de 22 ans, il a récemment rejoint la Fiorentina après avoir impressionné avec le Stade de Reims en Ligue 1. Richardson s’est distingué par son intelligence tactique, sa qualité technique, et surtout sa conservation du ballon. Ce transfert, évalué à environ 9 millions d’euros, témoigne de la grande confiance placée en lui par le club florentin.

Richardson s’est également fait remarquer sur la scène internationale. Il a participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, remportant une médaille de bronze avec le Maroc, ce qui a renforcé son rôle clé au sein de sa sélection. Sur le terrain, il se démarque par sa capacité à récupérer le ballon ainsi que sa vision du jeu. Ces qualités devraient lui permettre de s’adapter rapidement à l’intensité et aux exigences de la Serie A.

Pour la Fiorentina, Richardson représente un investissement stratégique visant à renforcer un milieu de terrain dynamique et compétitif. Il devrait avoir un rôle central dans l’équipe pour les compétitions nationales et européennes. Déjà titulaire de 7 sélections avec l’équipe nationale marocaine, il semble prêt à assumer davantage de responsabilités avec les Lions de l’Atlas dans les années à venir.

Osame Sahraoui, le nouveau Lion de l’Atlas

Osame Sahraoui, ailier marocain de 23 ans, s’affirme comme l’une des révélations prometteuses du LOSC Lille cette saison. Formé en Norvège et un passage remarqué par SC Heerenveen, il s’est rapidement intégré au sein de l’effectif lillois. Doté d’une technique remarquable, Sahraoui excelle dans les dribbles et les passes clés, comme en témoignent ses trois passes décisives en Ligue 1 cette saison. Son aisance à casser les lignes et sa capacité à créer des occasions le positionnent comme un atout majeur pour l’équipe.

Ses récentes performances illustrent ses progrès constants. En octobre 2024, il a brillé avec deux passes décisives spectaculaires, démontrant sa capacité à être décisif dans des moments importants. Même s’il n’a pas encore marqué cette saison, sa contribution au collectif ne passe pas inaperçue, surtout dans un LOSC en quête de régularité en championnat.

Sur le plan international, Sahraoui a reçu sa première convocation en octobre 2024 par Walid Regragui. Malgré une récente fatigue musculaire qui a écourté son dernier rassemblement avec les Lions de l’Atlas, il est perçu comme un joueur à fort potentiel de la sélection nationale.

Bilal El Khannous pour sécuriser les relances

Le jeune milieu de terrain marocain de 20 ans commence à s’imposer comme une pépite à suivre dans la Premier League avec Leicester City. Arrivé du KRC Genk pour 19 millions de livres sterling, il est considéré comme l’un des atouts les plus prometteurs du club. Sa créativité en milieu de terrain lui a permis de gagner rapidement la confiance de son nouveau coach, Ruud van Nistelrooy, qui l’intègre progressivement dans des rôles clés pour revitaliser l’attaque des Foxes.

El Khannouss a récemment marqué son premier but en Premier League, scellant une prestation marquée par sa qualité technique et sa maturité dans le jeu. En plus de sa capacité à distribuer des passes décisives, il a démontré une grande détermination lors de matchs décisifs, contribuant également à une remontée spectaculaire contre Brighton. Ces performances mettent en lumière son potentiel pour devenir un cadre essentiel, à la fois pour Leicester et pour l’équipe nationale marocaine.