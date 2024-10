TotalEnergies a signé un « contrat préliminaire de réservation du foncier » avec le Maroc afin de développer un projet de production d’hydrogène vert, selon un communiqué du géant pétrolier diffusé mardi.

Annoncé à l’occasion d’une visite du président français Emmanuel Macron à Rabat, ce contrat permet de « lancer les études d’avant-projet« , précise le communiqué.

Situé au sud du Maroc dans la région de Guelmin-Oued Noun, sur la côte atlantique, le projet « Chbika » vise à construire « 1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres qui alimenteront la production d’hydrogène vert par électrolyse d’eau de mer dessalée et sa transformation en 200.000 tonnes par an d’ammoniac vert à destination du marché européen« , détaille le document.

« Ce projet constituera la première phase d’un programme de développement visant à créer un centre de production d’hydrogène vert à taille mondiale« , ajoute TotalEnergies.

Lire aussi: Vidéo. TotalEnergies et la Coalition marocaine privée signent une charte sur la sécurité routière

L’entreprise TE H2, co-fondée par Total et le groupe EREN, leader autrichien de l’électricité, l’armateur danois A.P. Møller et la société d’investissement spécialisée dans l’éolien Copenhagen Infrastructure Partners se sont associés pour ce « projet à grand échelle« .

« TE H2 et CIP seront en charge du développement de la production des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène vert et ses dérivés), tandis qu’A.P. M øller Capital développera le port et les infrastructures associées« , peut-on lire dans le communiqué.

Cité dans le communiqué, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, assure que « cet accord s’inscrit dans notre stratégie de développer dans les pays aux ressources renouvelables les plus compétitives tel le Maroc une production exportable en Europe« .