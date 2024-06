Le Maroc et l’Allemagne ont convenu de former une alliance climatique et énergétique pour soutenir l’expansion des énergies renouvelables et la production d’hydrogène au Royaume, a annoncé vendredi le ministère allemand du Développement.

L’Allemagne, la plus grande économie européenne vise à devenir climatiquement neutre d’ici 2045, et le Maroc, futur producteur d’hydrogène vert, renforceront désormais leur coopération dans le domaine de la protection du climat et de la transition énergétique.

C’est ce qu’annonce un communiqué conjoint du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et du ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat rendu public ce vendredi 28 juin 2024.

En déplacement à Berlin, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement Svenja Schulze et le Secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’Économie et de la Protection du climat Stefan Wenzel, ont signé une déclaration pour créer une alliance commune pour le climat et l’énergie.

«Au cœur de ce nouveau partenariat se trouve le renforcement de la coopération dans l’adaptation au changement climatique, l’expansion des énergies renouvelables et la production d’hydrogène vert», ont indiqué les deux ministères allemands, affirmant que «le Maroc, situé sur la côte atlantique ventée et à proximité du désert, dispose de conditions idéales pour la production d’électricité à partir du vent et du soleil, ce qui lui permet de répondre aux besoins de son économie et potentiellement de se lancer dans l’exportation de l’hydrogène vert vers l’Allemagne à l’avenir».

«Le Maroc dispose des meilleures conditions pour la transition énergétique et la production d’hydrogène vert. L’Allemagne souhaite importer de l’hydrogène. Mais nous voulons le faire de manière juste et équitable, de sorte que le Maroc puisse également faire avancer sa transition énergétique et obtenir une part équitable dans les chaînes de valeur futures. Cette nouvelle alliance est un signe encourageant d’une coopération juste et respectueuse», a souligné la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement Svenja Schulze.

Le secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’Économie et de la Protection du climat Stefan Wenzel a, pour sa part, considéré que «le Maroc et l’Allemagne sont des pionniers régionaux dans la protection du climat».

Selon lui, les deux pays travaillent à la réduction du charbon et à l’expansion des énergies renouvelables. C’est pourquoi le Maroc est l’un des premiers pays avec lesquels le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat a mis en place un partenariat énergétique très fructueux depuis plus de dix ans.

«Le Maroc a un énorme potentiel en énergies renouvelables et en hydrogène vert. En raison de la proximité géographique, nous soutenons également la coopération dans le commerce de l’électricité entre le Maroc et l’UE», a-t-il dit ajoutant: «De même, nous voulons promouvoir la construction d’une économie de l’hydrogène pour le bénéfice mutuel et soutenir la participation des entreprises technologiques et des fournisseurs allemands sur le plan politique. En outre, nous souhaitons intensifier notre coopération dans le domaine des compétences professionnelles.»

Ces déclarations soulignent l’engagement des deux pays dans le développement d’une économie verte, en particulier dans le domaine de l’hydrogène, ainsi que leur coopération renforcée dans la réduction des émissions de carbone, l’adaptation au changement climatique et la formation professionnelle.

Depuis 2012, Berlin, qui devra importer jusqu’à 70 % de sa demande en hydrogène à l’avenir, a offert des prêts bonifiés de plus d’un milliard d’euros pour la construction d’énergies renouvelables au Maroc, dont une partie a servi à la construction de la plus grande centrale solaire thermique au monde dans la ville de Ouarzazate, dans le sud du Maroc.