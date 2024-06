Le hooliganisme a encore frappé en Algérie lors du match entre le Club Sportif Constantinois (CSC) et l’Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA), qui s’est terminé lundi sur un score de 1-1.

Le tristement célèbre Stade Chahid Halmaoui a, une nouvelle fois, été le théâtre d’actes de vandalisme et d’affrontements entre supporters et forces de l’ordre. Pars le passé, des incidents similaires ont eu lieu en 2018 entre les supporters de l’USMA et de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), qui ont provoqué la mort d’une personne et fait plus de 200 blessés,.

Cette fois-ci, les débordements ont eu lieu lors d’un affrontement entre le CSC et l’USMA, transformant le stade Chahid Hamlaoui à Constantine en champ de bataille.

Les supporters de l’USMA ont ouvert les hostilités en lançant des fumigènes sur le terrain. Une provocation qui a entraîné une réponse violente des supporters locaux, plongeant le stade dans le chaos.

Un spectacle désolant de vandalisme s’en est suivi. Les sièges ont été détruits, le terrain a été envahi par une marée humaine déchaînée, et les installations ont été sérieusement dégradées.

L’arbitre, impuissant face à cette déferlante de violence, a dû interrompre le match à maintes reprises pour tenter de ramener un semblant d’ordre. Mais le dénouement était inévitable. A la fin du match, les supporters en furie ont envahi le terrain, transformant le stade en champ de bataille.

Ces débordements ne sont pas nouveaux dans le paysage du football algérien. Ils témoignent d’une frustration croissante de la jeunesse. Les déplacements des équipes d’Alger à ce stade n’ont jamais été sans risques et se sont rarement limitées à de simples duels sur le terrain.

Des incidents similaires ont eu lieu par le passé, en 2018 et 2021, ce qui soulève des questions sur les mesures prises pour maîtriser le comportement des supporters, afin de préserver leur intégrité et leur sécurité, ainsi que celle des compétitions sportives.

On est loin du football, symbole de sport rassembleur et festif…