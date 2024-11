L’ambassadeur de Paris à Rabat, Christophe Lecourtier, a entamé ce lundi une visite dans les villes de Laâyoune et Dakhla, annonce l’ambassade de France au Maroc.

L’ambassadeur de France au Maroc, dont la visite aux provinces du Sud va s’étaler jusqu’au mercredi 13 novembre, est accompagné de nombreux collaborateurs, responsables des questions culturelles, éducatives et économiques, précise l’ambassade.

Cette visite a pour objectif de rencontrer les habitants et les autorités locales, afin d’écouter leurs préoccupations, évaluer les défis et les besoins de ces régions, et définir les moyens d’action que la France pourrait mettre en place pour soutenir leur développement économique et social, conformément aux positions exprimées par la France et son président, Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle récente au Maroc.

Le même communiqué indique que la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) organise, en parallèle de cette visite, des journées économiques dans les régions de Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab. Ces événements rassembleront environ 50 chefs d’entreprises et décideurs économiques marocains et français.

Il y a lieu de noter qu’il s’agit de la deuxième visite d’un représentant diplomatique d’une grande puissance faisant partie du club du Sahara, dans les provinces du Sud après celle de l’ambassadeur des Etats-Unis David T. Fischer.