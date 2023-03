Hiba Abouk sort du silence et enfonce Achraf Hakimi

Très discrète depuis l’éclatement de l’affaire pour viol visant son mari Achraf Hakimi, Hiba Aboukhriss est sortie du silence et confirme la séparation du couple.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, l’actrice hispano-tunisienne Hiba Aboukhriss a confirmé sa séparation de l’international marocain Achraf Hakimi. La décision, prise à deux, remonte à « bien avant les événements dans lesquels (j’ai) été impliqué médiatiquement et de dont (je) suis totalement étrangère », a-t-elle expliqué, se réferrant aux accusations de viol visant le joueur du PSG.

« En plus d’affronter la douleur qu’implique une séparation et d’accepter le chagrin que l’échec d’un projet familial entraîner, il faudrait que j’affronte cette ignominie. J’ai eu besoin de temps pour digérer ce choc. Il va sans dire que dans ma vie, j’ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes », a souligné l’actrice dans son communiqué.

« Je vous prie de respecter mon intimité et celle de mes enfants dans ces circonstances délicates », demande l’actrice qui dit être sortie du silence pour « reprendre sa vie personnelle et publique et professionnelle ».

Pour rappel, Achraf Hakimi a été mis en examen jeudi pour viol par un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire, après des accusations d’une jeune femme de 23 ans qui a déclaré avoir été violée au domicile du joueur fin février.

Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs arrières droits du monde a été appelé par le sélectionneur national Walid Regragui pour disputer les deux matchs amicaux opposant le Maroc au Brésil (2-1) et au Pérou qui se jouera le mardi 28 mars à Madrid.

« Nous on est avec lui, il y a la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf « , avait déclaré Regragui lors de la présentation des joueurs convoqués.