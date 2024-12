Défendus par 16 pays arabes, dont le Maroc, le henné et les rituels qui y ont trait ont fait leur entrée, mardi 3 décembre, dans la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco. Une preuve de l’immense richesse culturelle du Maroc, qui compte désormais une quinzaine d’éléments culturels dans cette liste.

La richesse et la diversité culturelles du Maroc s’illustre à travers de nombreux éléments inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Depuis 2008, le Royaume a ainsi vu, avant le henné cette année, 14 de ces pratiques et expressions culturelles intégrer cette liste importante. Celles-ci peuvent êtres partagées en deux catégories: les dossiers défendus par le Maroc seul et ceux défendus conjointement avec d’autres pays.

Tout a commencé en 2008, lorsque l’UNESCO a inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité le Moussem de Tan-Tan, un événement annuel rassemblant plus d’une trentaine de tribus nomades du Maroc et d’autres régions du nord-ouest de l’Afrique.

La même année, l’institution onusienne a intégré l’espace culturel de la place Jemaa el-Fna dans sa liste. Un des symboles de la Marrakech depuis sa fondation au 11e siècle, cet espace offre une concentration exceptionnelle de traditions culturelles populaires qui s’expriment à travers la musique, la religion et diverses expressions artistiques.

En 2012, le Festival des cerises de Sefrou était classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Lors de cette manifestation orrganisée chaque année pendant trois jours en juin, la population locale célèbre la beauté naturelle et culturelle de la région, symbolisée par la cerise, et la nouvelle Reine des Cerises est choisie à l’issue d’un concours qui attire des compétitrices de la région et du pays tout entier.

« L’argan, pratiques et savoir-faire liés à l’arganier » a intégré la liste de l’UNESCO en 2014. L’arganier est une espèce sylvestre endémique présente dans la Réserve de biosphère de l’arganeraie du sud-ouest marocain. Les femmes et, dans une moindre mesure, les hommes vivant dans les zones rurales, utilisent des méthodes traditionnelles pour extraire l’huile d’argan du fruit de l’arganier. Différentes tâches, dont la réalisation se transmet par voie d’imitation et par l’apprentissage non formel, sont nécessaires pour obtenir l’huile, qui trouve de nombreux usages dans l’alimentation, la médecine et la cosmétique.

Trois ans plus tard, la Taskiwin a été inscrite dans la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Cette danse martiale typique des montagnes du Haut-Atlas occidental au centre du Maroc tire son nom de la corne richement décorée que porte chaque danseur, le Tiskt. La Taskiwin consiste à faire vibrer les épaules au rythme des tambourins et des flûtes.

En 2019, ce fut le tour du Gnaoua, une musique qui a été largement popularisé au Maroc par le festival éponyme. Le terme gnaoua se rapporte à un ensemble de productions musicales, de performances, de pratiques confrériques et de rituels à vocation thérapeutique où le profane se mêle au sacré.

La tradition équestre Tbourida est entrée dans la liste du patrimoine culturel immatériel en 2021. Représentation équestre apparue au XVIe siècle, elle simule une succession de parades militaires, reconstituées selon les conventions et rituels arabo-amazighs ancestraux. Chaque parade de Tbourida est effectuée par une troupe constituée d’un nombre impair de cavaliers et de chevaux (de 15 à 25), alignés côte à côte et au milieu desquels se place le chef de la troupe.

L’inscription officielle du malhoun sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNECSO a été annoncée en 2023. Dans cette forme d’expression poétique populaire au Maroc, les vers sont chantés en arabe dialectal et parfois en hébreu, accompagnés de musique jouée sur des instruments traditionnels, notamment le luth, le violon, le rebab et de petits tambours.

Dossiers conjoints

Quant aux dossiers présentés par le Maroc conjointement avec d’autres pays, en 2013, la diète méditerranéenne, a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, avec la Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, et le Portugal.

La fauconnerie a été inscrite en 2021, fruit d’un dossier présenté par le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Tchéquie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Kazakhstan, la République de Corée, le Kirghizistan, la Mongolie, les Pays-Bas, le Pakistan, la Pologne, le Portugal, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Slovaquie, l’Espagne et la République arabe syrienne.

Comme le henné, la calligraphie arabe fait partie des dossiers présenté par des pays arabes uniquement. L’inscription, également en 2021, de cette pratique artistique consistant à retranscrire l’écriture arabe manuscrite avec fluidité, afin d’exprimer harmonie, grâce et beauté, a été appuyé par l’Arabie saoudite, l’Algérie, Bahreïn, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Mauritanie, Oman, l’État de Palestine, le Soudan, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Les autres dossiers similaires incluents le couscous en 2020 (Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie), les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier en 2022 (Maroc, Emirats arabes unis, Bahreïn, Égypte, Iraq, Jordanie, Koweït, Mauritanie, Oman, État de Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Soudan, Tunisie, Yémen).

Enfin, en 2023, étaient inscrit les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre). Le dossier a été présenté par le Maroc, l’Iqaq, l’Algérie, l’Égypte, la Mauritanie, l’État de Palestine, l’Arabie saoudite, le Soudan, la Tunisie et le Yémen.