Le nombre des enfants au travail continue sa tendance baissière en 2023, reculant de 13,4% par rapport à 2022 et 55,5% par rapport à 2017, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).

En 2023, parmi les 7.775.000 enfants âgés de 7 à 17 ans, 110.000 enfants étaient engagés dans une activité économique, ce qui représente 1,4% de cette tranche d’âge, précise le HCP dans une note d’information à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants.

Cette part est de 2,8% en milieu rural (88.000 enfants) et 0,5% en milieu urbain (22.000 enfants), fait savoir la même source.

Le phénomène des enfants au travail est plus répandu parmi les garçons que parmi les filles, et il est souvent associé à la déscolarisation.

Ainsi, 85,6% des enfants au travail sont de sexe masculin, 91,5% ont entre 15 et 17 ans et 79,9% vivent en milieu rural. De plus, 8,6% parmi eux sont encore scolarisés, 89,1% ont quitté l’école et 2,3% ne l’ont jamais fréquentée.

Le phénomène reste concentré dans certains secteurs économiques et diffère selon le milieu de résidence. Ainsi, en milieu rural, ils sont 74,1% à travailler dans l’ »agriculture, forêt et pêche ». En zones urbaines, les « services », avec 51%, et l’ »industrie », avec 28,1%, sont les principaux secteurs employeurs d’enfants.

Près de six enfants au travail sur dix en milieu rural sont des aides familiales (60,8%), en milieu urbain, 56,9% des enfants au travail sont des salariés, 28,6% des apprentis et 148,9% des aides familiales.

Près de six enfants au travail sur dix (63,3%) accomplissent des travaux dangereux , soit 69.000 enfants, ce qui représente 0,9% des enfants de cette tranche d’âge.

Parmi les enfants exerçant des formes de travail dangereux, 74% sont résident en milieu rural, 91,2% de sexe masculin et 87,9% âgés de 15 à 17 ans.

Les enfants exerçant dans le secteur des BTP restent les plus exposés aux dangers, avec une part de 80,8%. Cette proportion est de 79,3% dans le secteur de l’ »industrie, 77,7% dans les « services » et de 53% dans l’ »agriculture, forêt et pêche.

Le 12 juin 2024, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, une occasion importante de sensibiliser à ce phénomène et de travailler pour y mettre fin.