Dans la bande de Gaza, ravagée par plus d’un an de guerre entre Israël et le Hamas, l’espoir pour les Palestiniens est que la présidentielle aux Etats-Unis débouche sur la fin des hostilités.

« Nous ne tenons qu’à un fil et, comme tous les autres peuples du monde, nous cherchons quelqu’un qui puisse arrêter la guerre », déclare Ayman al-Omreiti, 45 ans.

« Nous espérons que le peuple américain choisira quelqu’un qui pourra mettre fin aux souffrances du peuple palestinien », ajoute cet habitant de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien assiégé par Israël et en proie à un désastre humanitaire.

Pour lui, l’espoir est que la vice-présidente démocrate Kamala Harris batte son rival républicain Donald Trump.

« Le peuple palestinien s’inquiète d’une éventuelle victoire de Trump », affirme-t-il, mettant en avant que la candidate démocrate « a appelé à la fin de la guerre à plusieurs reprises ».

Mais pour un autre Palestinien résidant à Gaza, Hani Ajur, l’essentiel est que le vainqueur, « qu’il s’agisse de Trump ou de Harris, mette fin à cette guerre et apporte la paix dans la région ».

« Nous sommes épuisés par les bombardements, les destructions, les martyrs, les blessés et la dévastation. Nous sommes tout simplement fatigués de cette vie », dit cet homme, dont le fils et le frère ont été tués pendant la guerre, et la maison détruite par les bombardements israéliens.

Côté israélien, de récents sondages dégagent une majorité en faveur de Donald Trump. Mais le photographe Andy Alpern soutient lui Kamala Harris.

« Trump pourrait nous donner plus de liberté d’action », mais « je ne pense pas que cela en vaille la peine », déclare cet Israélien de 57 ans, qui réside sur les hauteurs du Golan occupé par Israël et « ne pense pas que Kamala soit aussi mauvaise que tout le monde le pense ».

Il espère toutefois que les Etats-Unis continueront à soutenir Israël pour « débarrasser le Liban du Hezbollah et Gaza du Hamas », deux « organisations maléfiques » selon lui.

La guerre a Gaza a été déclenchée par l’attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 contre Israël par le Hamas, qui a entraîné la mort de 1.206 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

L’offensive militaire israélienne de représailles a tué au moins 43.391 Palestiniens, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.