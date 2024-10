La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé samedi Donald Trump de manque de transparence sur sa santé après avoir publié son propre bilan médical, mettant ainsi en lumière leurs presque 20 ans de différence d’âge.

« Il est clair pour moi que lui et son équipe ne veulent pas que le peuple américain voie vraiment ce qu’il fait et sache s’il est ou non effectivement apte à remplir les fonctions de président des Etats-Unis », a déclaré la candidate démocrate à l’élection du 5 novembre.

« Il est inapte à exercer ce mandat », a-t-elle affirmé à des journalistes avant son départ pour l’Etat disputé de Caroline du Nord (sud-est), récemment sinistré par l’ouragan Hélène.

Un diagnostic qui contraste avec le rapport médical détaillé publié samedi par la Maison Blanche, concluant que Kamala Harris, 59 ans, a « la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence » des Etats-Unis et se trouve « en excellente santé ».

La candidate démocrate espère ainsi alimenter un débat sur les facultés de son rival républicain de 78 ans.

L’équipe de campagne de Donald Trump a réagi en assurant dans un communiqué que la forme de l’ex-président n’avait rien à envier à celle de Kamala Harris, bien au contraire.

Pour Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump, elle a un calendrier « beaucoup plus léger » que celui de son adversaire, car affirme-t-il, elle ne possède pas « l’endurance du président Trump ».

Le candidat républicain a déjà publié de son plein gré plusieurs rapports de médecins qui « concluent tous à la parfaite et excellente santé » de Donald Trump, a ajouté son porte-parole.

Steven Cheung renvoie notamment à une lettre du médecin personnel de Donald Trump dans laquelle sont mentionnés des résultats d’examens physiques dans la norme et des résultats « exceptionnels » à des tests cognitifs. Mais ces examens remontent déjà à septembre 2023.

BREAKING: Harris attacks Trump after releasing her medical records, claims Trump is hiding his because he’s not being transparent with the American people; she claims that is in addition to « his unwillingness to debate again and his refusal to do an interview with 60 Minutes. » pic.twitter.com/hLxb61UHRe

— Simon Ateba (@simonateba) October 12, 2024