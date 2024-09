La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé samedi Donald Trump, son rival à la présidentielle de novembre, d’avoir « manqué de respect au sol sacré » du cimetière militaire national d’Arlington, au moment où la polémique enfle après la visite lundi du républicain.

« Donald Trump a choisi de filmer une vidéo là-bas, ce qui a abouti à une altercation avec le personnel du cimetière. Que ce soit clair: l’ancien président a manqué de respect à un sol sacré, tout cela pour un coup d’éclat politicien », a déclaré la candidate démocrate sur X.

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation.

It is not a place for politics.

And…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024