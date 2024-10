Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu ce mercredi le vice-amiral Edward Ahlgren, conseiller militaire principal britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, actuellement en visite de travail au Royaume du Maroc.

Cette rencontre a eu lieu au siège de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST) à Rabat, en présence de l’ambassadeur britannique, Simon Martin, ainsi que du responsable de liaison de la police antiterroriste à l’ambassade britannique à Rabat, et de plusieurs attachés militaires et sécuritaires. Des cadres supérieurs des différents services centraux de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du Territoire étaient également présents.

Selon un communiqué du pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, les discussions bilatérales ont abordé les divers défis et menaces sécuritaires tant au niveau régional qu’international, notamment les dangers posés par les réseaux de migration clandestine et leurs liens étroits avec différentes formes de criminalité transnationale organisée.

Les échanges ont également porté sur l’approfondissement de la coopération bilatérale en matière de gestion des grands événements sécuritaires, et les différentes formes de coordination possibles pour assurer la réussite de l’organisation des manifestations sportives et sécuritaires mondiales. Cela revêt une importance particulière dans le contexte de la tenue de la 93e Assemblée générale d’Interpol à Marrakech en 2025, de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, de la Coupe du Monde 2030, ainsi que de l’Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni et en Irlande.

Par ailleurs, Hammouchi et Ahlgren ont examiné les moyens de développer la coopération existante entre les deux pays dans les domaines scientifique et technique liés aux questions de sécurité, en particulier sur le sujet des explosifs. Ils ont exprimé leur volonté commune d’insuffler une dynamique accrue à cette coopération, afin de renforcer davantage le partenariat stratégique et sécuritaire entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Le communiqué souligne que le responsable britannique a salué le rôle essentiel joué par les services de sécurité marocains dans le renforcement de la sécurité tant au niveau régional qu’international, ainsi que leur engagement actif dans les efforts internationaux pour faire face à toutes sortes de menaces et de défis sécuritaires.

De son côté, Abdellatif Hammouchi a réaffirmé l’engagement ferme de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire à renforcer le partenariat sécuritaire avec les autorités britanniques compétentes, et à développer et élargir les domaines de coopération sécuritaire bilatérale, au service de la sécurité et des intérêts des deux pays amis.