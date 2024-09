Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdelatif Hammouchi, effectue une visite de travail en Turquie du 19 au 21 septembre.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération sécuritaire bilatérale et à échanger des expériences liées aux avancées technologiques et aux innovations scientifiques dans le domaine de la sécurité, indiquent la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du Territoire (DGST) dans un communiqué conjoint.

Au cours de cette visite organisée à l’invitation officielle des autorités turques, Hammouchi a rencontré le ministre délégué au ministère de l’Intérieur turc, Munir Karaloğlu, et le directeur général des renseignements, Salami Yıldız.

Ces rencontres ont porté sur divers sujets de sécurité d’intérêt commun, les niveaux de coopération entre Rabat et Ankara dans le domaine de la sécurité, ainsi que les moyens d’améliorer cette coopération pour garantir la sécurité et la stabilité, tout en faisant face aux risques et défis sécuritaires communs.

Selon la même source, ces rencontres bilatérales ont été marquées par un consensus sur les points de vue et une volonté commune de renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire bilatérale, ainsi que de partager les expériences et les pratiques dans divers domaines de spécialisation sécuritaire, à la hauteur des relations exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie.

Lors de cette visite de travail, le patron du pôle DGSN-DGST s’est rendu au Salon international des équipements de sécurité intérieure (IGEF24). Organisé à Ankara du 19 au 21 septembre, ce salon constitue une plateforme internationale présentant les dernières avancées technologiques et innovations dans le domaine de la sécurité et de la défense à l’échelle mondiale.

Au cours de sa visite au salon IGEF24, le M. Hammouchia pris connaissance des divers équipements innovants en matière de sécurité intérieure et des technologies des services de sécurité et de police au niveau mondial, qui visent à améliorer l’efficacité et la performance du système de sécurité face aux menaces criminelles émergentes.

Le communiqué conclut que cette visite souligne l’importance croissante de renforcer et de développer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, ainsi que d’améliorer les partenariats bilatéraux et multilatéraux dans le domaine policier, en tant que moyen efficace de lutter contre les extensions internationales et régionales des menaces liées au terrorisme et à la criminalité organisée transnationale.