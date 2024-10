Née en Écosse et en Irlande, la fête d’Halloween est aujourd’hui célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Quid du Maroc?

La célébration d’Halloween « remonte » à plus de 2.500 ans dans la culture celtique. Autrefois connue sous le nom de « la fête celtique de Samhain », elle marquait la fin de l’été et le début de l’hiver. A cette époque, la saison est associée à la mort et aux esprits. Ainsi les célébrations incluaient des feux de joie, des costumes pour éloigner les esprits et des offrandes pour protéger les foyers.

Au milieu du 19e siècle, lorsque les Irlandais migrèrent aux Etats-Unis, ils apportèrent avec eux leurs contes et légendes qui ont nourri la fête d’Halloween telle qu’on la connaît aujourd’hui et qui est célébrée chaque soir du 31 cotobre.

Au Maroc, Halloween gagne progressivement en visibilité, surtout parmi les jeunes et dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Marrakech. Dans ce sens, des événements sont organisés dans certains hôtels, clubs et universités et écoles internationales, où les déguisements et les fêtes thématiques deviennent des activités prisées.

Mais la célébration d’Halloween fait débat dans le Royaume. Certains la voient comme une « fête occidentale dénuée de sens dans la culture marocaine« , tandis que d’autres, en particulier les jeunes, la considèrent comme une occasion amusante pour se déguiser et s’amuser entre amis. Sans y attacher de signification particulière.

Halloween est aujourd’hui célébrée dans de nombreux pays à travers le monde la nuit du 31 octobre. En Europe, certains pays comme le Royaume-Uni et l’Irlande maintiennent des traditions d’Halloween similaires à celles des États-Unis, tandis que dans d’autres pays, cette fête est plus marginale ou a été adoptée plus récemment.

En Asie, Halloween gagne en popularité dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud, où elle est souvent célébrée avec des événements festifs et des soirées dans les grandes villes.