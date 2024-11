Hakim Ziyech semble ne pas faire partie des préoccupations de l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, qui envisagerait de l’inclure sur la liste des départs lors du prochain mercato hivernal.

Les récentes informations provenant d’Istanbul indiquent que la situation entre l’international marocain et le club stambouliote est tendue, avec des spéculations grandissantes sur un éventuel départ.

Selon le journaliste sportif turc Ali Naci Küçük, la relation entre Ziyech et Galatasaray ne s’est pas améliorée depuis son arrivée. Okan Buruk envisagerait même de le laisser sur le banc lors des prochains matches, suggérant que sa position au sein de l’équipe est de plus en plus précaire. Ce n’est pas la première fois que le nom de Ziyech est associé à un départ imminent.

Galatasaray’da Hakim Ziyech’in ayrılığı artık kesinleşti. Okan Buruk, Jakobs’un takıma katılması ile beraber Ziyech’i tribüne yollayacak. (Ali Naci Küçük) pic.twitter.com/yDdPJoRuqV — TaraftarSesleri (@TaraftarSesleri) November 3, 2024

Après une défaite retentissante contre Beşiktaş en Supercoupe de Turquie (0-5), Buruk avait exprimé son mécontentement vis-à-vis de certains joueurs, notamment Ziyech et son coéquipier Wilfried Zaha, suscitant des rumeurs sur un éventuel transfert.

De même, après une altercation avec Buruk à la fin du mois d’août et ses critiques adressées au gouvernement marocain concernant la cause palestinienne, le joueur avait supprimé toutes ses photos liées à Galatasaray ainsi qu’à l’équipe nationale du Maroc de son compte Instagram. À l’époque, des discussions sur un transfert vers un club saoudien avaient également circulé.

Joueur de caractère, Ziyech manifeste de plus en plus son mécontentement face à son temps de jeu limité. Il n’a pas participé au dernier match de Galatasaray, disputé le 28 octobre contre Beşiktaş (2-1), et n’était pas non plus sur le terrain lors de la rencontre de Ligue Europa face à Elfsborg (4-3) quelques jours auparavant.

Avec seulement cinq apparitions cette saison et un total de 256 minutes jouées, le Marocain semble se diriger vers une séparation mutuelle avec le club. De nombreux clubs qataris et saoudiens sont en quête de nouveaux talents, et il pourrait bien être tenté par une nouvelle aventure à l’étranger.

L’avenir du Lion de l’Atlas à Galatasaray semble incertain, et les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour la suite de sa carrière.