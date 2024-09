Le capitaine de l’équipe nationale du Maroc, Hakim Ziyech, a exprimé sa colère, vendredi, face au génocide en cours dans la bande de Gaza, accusant le gouvernement marocain de soutenir Israël.

Connu pour ses positions pro-palestiniennes et pour son franc-parler, l’international marocain n’a pas mâché ses mots en critiquant la « position marocaine » vis-à-vis du conflit israélo-palestinien.

«Mettons les choses au clair ! F*ck Israël et tous les autres pays qui soutiennent ce genre de comportement. Mon message est aussi pour le gouvernement de notre propre pays, qui soutient le génocide. Honte à vous, ça suffit. Et pour mes frères et sœurs au Maroc et partout dans le monde : gardez vos voix aussi fortes que possible, je suis avec vous. FREE PALESTINE», a-t-il déclaré en story Instagram, accompagnant ses propos d’un cliché montrant un immeuble détruit par une frappe israélienne.

Ces déclarations ont suscité une vive controverse, divisant l’opinion publique nationale entre les anti-normalisation, qui ont accueilli ses mots avec enthousiasme, et une partie de l’opinion qui considère que sa position est maladroite vis-à-vis de son pays.

«C’est un manque de loyauté envers son pays, qui a toujours soutenu la Palestine et la population de Gaza en particulier», a écrit un internaute, ajoutant: « Sur le fond, on est convaincu qu’il a raison, mais sur la forme, c’est très maladroit de sa part».

D’autres internautes ont qualifié ses propos de «diffamatoires», soulignant que «le Maroc officiel soutient la Palestine».

Malgré un large soutien sur les réseaux sociaux, matérialisé par le hashtag «#Nous_sommes_tous_Ziyech», l’ailier de Galatasaray a supprimé ces publications quelques heures après leur diffusion.

Alors que la guerre à Gaza, qui a éclaté après le lancement de l’opération «déluge d’Al Aqsa» le 7 octobre 2023, s’approche de sa première année, faisant plus de 40 000 morts du côté palestinien, «la colère noire de Ziyech face à ces violences semble justifiée», a nuancé un autre internaute.

Le lion de l’Atlas n’en est pas à sa première prise de position sur le conflit israélo-palestinien. Bien qu’il ait été censuré à maintes reprises sur Instagram, Hakim Ziyech a continué d’afficher son soutien inconditionnel à la Palestine et à son peuple.

Le joueur de Galatasaray avait également relayé dans une story Instagram des propos de l’ancien footballeur Éric Cantona, fervent défenseur de la cause palestinienne.

Depuis le début de l’escalade entre le Hamas et Israël, plusieurs joueurs de la sélection marocaine, comme Noussair Mazraoui, Abde Ezzalzouli, Nayef Aguerd ou encore Abdelhamid Sabiri, ont partagé des publications soutenant la cause palestinienne sur leurs réseaux sociaux.

Certains d’entre eux ont même été accusés de « partisans du terrorisme », comme Noussair Mazraoui en Allemagne, tandis que d’autres ont été suspendus par leurs clubs.