Les pèlerins ont commencé, dimanche, à affluer vers Al Masjid Al Haram, premier lieu saint de l’Islam, pour effectuer le « Tawaf Al Ifadha » autour de la Sainte Kaaba, en ce premier jour de l’Aïd Al Adha en Arabie Saoudite.

Selon la Sunna, les pèlerins avaient accompli la prière du Sobh à Mina et dès le lever du soleil du 9 Dou Al-Hijja ils sont partis au Mont Arafat et ses environs où ils ont accompli les prières d’Adohr et d’Al Asr raccourcies et regroupées avec un seul Adan et deux Iqama et y sont demeurés, jusqu’au coucher du soleil, invoquant Le Tout-Puissant, L’implorant et Lui demandant Son pardon, Sa miséricorde et Sa protection.

Ensuite, ils ont déferlé vers Muzdalifah où ils ont accompli les prières du Maghreb et d’Al Icha raccourcies et regroupées et y ont passé la nuit. Aux premières heures de ce dimanche, ils sont repartis à Mina pour la lapidation de la grande stèle, le sacrifice et la coupe des cheveux.

Ils se sont dirigés ensuite vers La Mecque où ils accomplissent le Tawaf Al Ifadah autour de la Sainte Kaaba et la marche entre Safa et Marwa.

Samedi, l’Autorité générale saoudienne des statistiques a annoncé que le nombre total de pèlerins cette saison a atteint 1.833.164 personnes, dont 1.611.310 venus de l’extérieur du Royaume d’Arabie Saoudite alors que le nombre de pèlerins nationaux a atteint 221.854 pèlerins, citoyens et résidents.

L’Autorité a indiqué aussi que 22,3% des pèlerins proviennent des pays arabes, tandis que les pays asiatiques constituent 63,3%. Les pèlerins en provenance de pays africains représentent quant à eux 11,3%, alors que 3,2% des pèlerins sont en provenance d’Europe, d’Amérique, d’Australie et d’autres pays.