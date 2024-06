Après la détection de plusieurs cas de méningite de type W entre avril et mai derniers chez des personnes non vaccinées de retour du pèlerinage à La Mecque, les autorités sanitaires françaises recommandent aux pèlerins se rendant au hajj de se faire vacciner.

Après l’enregistrement, ces dernières semaines, de cas de méningite chez des personnes non vaccinées en provenance d’Arabie saoudite, la direction générale de la Santé, relevant du ministère français du Travail, de la Santé et des Solidarités, a lancé le 31 mai dernier une alerte à l’attention des pèlerins se rendant aux Lieux saints.

«Le risque d’infection invasive à méningocoques est connu dans le contexte de grands rassemblements avec un brassage important de population venant de différents pays, et dans des conditions de promiscuité favorisant la transmission des méningocoques», indique la direction.

Et de souligner l’importance de la vaccination et invitant à «relayer et rappeler ces recommandations» aux futurs pèlerins se rendant au Hajj pour faire face à une «urgence de santé publique de portée internationale».

De son côté, le ministère des Affaires étrangères indique que «les autorités sanitaires françaises font état, ces dernières semaines, de plusieurs cas de méningite chez des personnes non vaccinées et revenant de pèlerinage de la Mecque (zones du Hadj et de la Omra en Arabie saoudite)».

A l’instar de la DGS, ce département rappelle que «la vaccination contre les infections invasives à méningocoques avec un vaccin quadrivalent (ACWY) est obligatoire pour se rendre à la Mecque, et doit être réalisée au-moins 10 jours avant le départ. Plus d’informations à la rubrique santé».

Lire aussi. Le Hajj commencera le 14 juin, annonce l’Arabie saoudite

Ce ne sont pas moins de 2,2 millions de pèlerins de divers pays du monde qui participent au pèlerinage 1445 (de l’hégire), a annoncé jeudi 6 juin le ministre saoudien du Hajj, Tawfiq Al-Rabiah, précisant qu’ils bénéficiaient d’une excellente santé.

L’Arabie saoudite accorde «une grande importance à la facilitation de l’accès des pèlerins aux lieux saints et aux rites sacrés, afin qu’ils puissent accomplir leur pèlerinage dans le confort et la tranquillité, et bénéficier du plus haut niveau de soins et d’attention», a-t-il souligné.

Malgré les efforts du royaume du Golfe, les deux millions deux cent mille pèlerins restent exposés au risque de contracter des maladies infectieuses.