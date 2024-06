Dans une déclaration à la MAP, Talal Al-Shalhoub a indiqué que les pèlerins marocains ont bénéficié pour la deuxième année consécutive de cette initiative, qui vise à faciliter le voyage des pèlerins marocains vers les Lieux Saints.

Le même responsable s’est également félicité du niveau de coopération entre l’Arabie Saoudite et le Maroc pour garantir la réussite de cette initiative, mettant l’accent sur l’engagement de toutes les parties concernées pour fournir les facilités nécessaires aux pèlerins marocains.

Il a assuré que la reconduction cette année de la « Route de la Mecque” est la « meilleure illustration » de cette coopération, relevant la disposition de l’ensemble des parties concernées à œuvrer pour assurer un excellent service aux pèlerins, afin que leur séjour se passe dans les meilleures conditions. De son côté, le lieutenant-général Suleiman bin Abdulaziz Al-Yahya, directeur général des passeports en Arabie Saoudite et président de l’initiative “Route de la Mecque”, a réaffirmé le haut niveau de coopération maroco-saoudienne dans la mise en œuvre de cette initiative, qui permet aux pèlerins de bénéficier d’un service de qualité.

Il a souligné que la pleine adhésion des pèlerins et du gouvernement marocains à cette initiative facilite la réalisation de ses objectifs, qui consistent essentiellement à faire du pèlerinage une expérience agréable et moins pénible. L’un des premiers vols des bénéficiaires de la“Route de la Mecque” en provenance du Maroc est arrivé le 26 mai dernier à l’aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz de Médine.