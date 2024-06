L’Autorité saoudienne des eaux (SWA) a annoncé, lundi, que plus de 3 milliards de litres d’eau douce ont été pompés à La Mecque et dans les lieux saints pendant les jours de Tarwiah et d’Arafat, ainsi que le premier jour de l’Aïd Al-Adha.

Cette réalisation remarquable s’inscrit dans le cadre du plan opérationnel de la SWA tendant à assurer le confort et le bien-être des pèlerins pendant la saison du Hajj 1445 H, rapporte l’Agence de presse saoudienne (SPA), relevant que le succès de cette opération est le résultat d’efforts collaboratifs, d’une planification minutieuse et de préparatifs rigoureux de la part du système opérationnel de la SWA.

Dans ce sens, plus de 4.100 tests de laboratoire quotidiens sur l’eau ont été effectués pour s’assurer de sa conformité aux normes internationales les plus strictes, précise-t-on, notant que les équipes de terrain collectent des échantillons d’eau des principales sources d’approvisionnement, des réservoirs opérationnels et de stockage stratégiques, ainsi que des réseaux de distribution dans les lieux saints et à La Mecque.

Toujours dans le cadre des efforts visant à fournir une eau potable sûre et fiable aux pèlerins pendant le Hajj, la Société de Transport et de Technologies de l’eau a facilité l’acheminement de l’eau produite par la Compagnie nationale des Eaux.

Les efforts intégrés du système ont permis de distribuer et de pomper les quantités d’eau annoncées à La Mecque et aux lieux saints, garantissant ainsi un approvisionnement en eau adéquat et fiable aux pèlerins pendant cette période bénie.