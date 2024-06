Cinq pèlerins marocains prenant part au Hajj 1445 sont décédés à La Mecque, selon le consul général du Maroc à Djeddah, Abdelillah Daddas.

Dans un entretien téléphonique avec la radio Aswat, hier mercredi 12 juin, Abdelillah Daddas, consul général du Maroc à Djeddah, a indiqué que cinq pèlerins marocains sont décédés à La Mecque depuis le début du Hajj. Trois de ces pèlerins ont rendu l’âme dans leur chambre d’hôtel, a précisé le diplomate, ajoutant que les défunts souffraient tous de «maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension».

En cas de décès d’un pèlerin marocain pendant le Hajj, il peut être soit rapatrié, soit enterré en Arabie saoudite. Mais dans 99% des cas, les familles optent pour l’enterrement de leurs proches en Arabie saoudite, vu le caractère sacré du lieu, a souligné Abdelillah Daddas.

Une première cette année, le consulat général du Maroc a ouvert un bureau à La Mecque pour assister les pèlerins. Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, il aide à accélérer les démarches administratives dans des événements malheureux comme le décès d’un pèlerin, a fait savoir le consul général, annonçant qu’un bureau similaire est prévu à Médine lors du prochain Hajj.

De son côté, la délégation officielle marocaine du Hajj, conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a visité, ce mercredi soir, des établissements où résident les pèlerins marocains à La Mecque, afin de s’enquérir de leur situation et des conditions de leur hébergement, a rapporté l’agence MAP.

La délégation s’est félicitée de la satisfaction générale des pèlerins en termes d’hébergement et de services fournis en matière d’encadrement, de soins, d’orientation et de transport, outre la proximité des lieux de leur résidence d’Al-Haram Al-Makki.

Notons que sur hautes instructions royales, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mobilisé une équipe médicale au service des pèlerins marocains durant la Hajj 1445 – 2024. Cette équipe est composée de 82 cadres (médecins, infirmiers et administratifs), répartis entre les membres de la délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale (44) et les services de santé des Forces armées royales (38).

Cette année, le nombre de pèlerins marocains s’élève à 34.000, dont 22.500 sont encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, tandis que les agences de voyage encadrent 11.500 pèlerins.

Au total, 738 administrateurs, oulémas, médecins et professionnels des médias, dont 520 accompagnateurs et encadrants, sont mobilisés au service de ces pèlerins.