La reprise du transport aérien entre le Maroc et les pays européens se confirme. Entre les mois de mars de 2021 et de 2022, le Royaume arrive dans le top 10 des destinations hors UE à avoir maintenu le cap. Explications.

Le transport aérien entre les pays de l’Union européenne et les principales destinations hors UE a payé un lourd tribut des suites de la pandémie du Covid-19. Selon Eurostat, l’organisme officiel des statistiques de l’Union, la période la plus sombre aura été celle des mois d’avril et mai 2020 avec la série des confinements décidés par plusieurs pays et qui ont causé une réduction drastique du trafic aérien de passagers.

La reprise a commencé dès le mois de juin 2020, mais les chiffres sont restés en-deçà des performances de 2019, souligne la même source. Ainsi, les vols entre les pays de l’UE et les destinations traditionnelles hors UE ont accusé des baisses significatives: -34% avec la Norvège, -29% avec le Royaume-Uni, -28% avec Israël, -24% avec la Suisse et -19% avec l’Egypte.

Lire aussi. Transport aérien: en chiffres, la relance est sur de bons rails pour l’aéroport de Marrakech

Le Maroc tire son épingle du jeu

Cependant, une comparaison entre les mois de mars 2021 et 2022 fait ressortir les signes d’une relance qui se confirme au fil des mois avec des allégements des restrictions. Les vols commerciaux de l’UE ont ainsi enregistré une hausse générale de 156%.

En mars 2022, les vols commerciaux entre les pays de l’UE et le Maroc ont augmenté de 236%, loin devant l’Egypte (192%) et la Turquie (121%).

Pour rappel, le Maroc a décidé de rouvrir son espace aérien le 7 février 2022 après plusieurs mois d’une fermeture remontant au 29 novembre 2021 suite à l’apparition du variant Omicron.

Lire aussi. Au Maroc, le trafic aérien amorce son redémarrage

En plus des pays émetteurs de touristes traditionnels (France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas…), des vols réguliers relient désormais, depuis mars la première semaine de février, le Maroc et Israël grâce à deux compagnies de l’Etat hébreu (El Al et Israir) et le transporteur national marocain RAM qui a lancé son premier vol commercial Casablanca-Tel Aviv le 13 mars 2022.