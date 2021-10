Première partie de notre nouvelle émission “Paroles d’Experts” sur H24Info avec aux commandes, l’animateur-producteur Faïçal Tadlaoui. Au sommaire: la vaccination des 11-17 ans qui a provoqué une grande polémique dans le pays et qui pose de nombreuses questions: faut-il vacciner nos enfants et à quelles doses ? Quels risques peuvent-ils courir ? Sont-ils à l’abri si on ne les vaccine pas ? Peut-on leur refuser l’accès aux bus scolaires ? Les réponses avec nos experts dans cette vidéo.