Vous avez manqué un épisode de “Paroles d’Experts” cette semaine ? Retrouvez-le dans l’intégrale qui a débuté par la culture et l’après covid. Les invités: Nabil Khalidi, musicien et metteur en scène de spectacles vivants, Taoufik Izeddiou, chorégraphe-danseur et Jamel Abdenasser, manager de produits culturels. Deux épisodes ensuite sont consacrés à la CNSS pour évoquer la couverture santé des travailleurs non-salariés avant d’analyser les moyens dont dispose la grande Dame pour répondre à ses ambitions. Et qui mieux que Reda Benamar, directeur des études, de la communication et du développement à la CNSS pour en parler.