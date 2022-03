Elles et ils sont venus de toutes les régions du Maroc pour soutenir l’équipe nationale lors du match barrage contre la RDC. Et ils n’espèrent pas moins que la victoire pour les coéquipiers de Boufal et Hakimi. H24Info est allé à leur rencontre près de trois heures avant le coup de sifflet de départ. Ambiance.

Articles Liés Vidéo. Mondial 2018: le Maroc première équipe éliminée Malgré une domination claire des Lions de l'Atlas sur le Portugal, le Maroc n'a pas…

Vidéo. L'équipe nationale des personnes de petite taille en quête de soutien Invitée à participer à la Copa America 2019 au mois d'Octobre prochain, l'équipe nationale marocaine…