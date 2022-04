Après deux années particulièrement difficiles, le commerce des habits traditionnels et des fruits secs entame sa reprise, doucement, mais sûrement. Au mythique quartier des Habous à Casablanca, et à la veille de la Nuit du Destin et de l’Aïd el-Fitr, les clients ne se bousculent pas, mais les commerçants ne se tournent pas les pouces non plus et il y en a pour toutes les bourses. Reportage.

