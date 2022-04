En moins de 24 heures, les supporters du RAJA ont vécu un véritable cauchemar. Sans crier gare, la SDL Casa Events annonce que les billets seront vendus exclusivement dans des agences de la société NAPS. Ce mercredi 20 avril, à l’issue d’une réunion à la Wilaya, décision est prise pour le retour aux billets électroniques sur guichet.ma. Récit d’un grand cafouillage.

Les Casablancais et les supporters du RAJA posent à nouveau la question qui fâche: qui décide de quoi dans la plus grande ville du Maroc? Cette question est revenue à l’occasion d’un « incident » surréaliste, il faut appeler un chat un chat, survenu à l’occasion du match retour programmé le vendredi 22 avril et mettant les Verts aux prises avec les égyptiens d’Al Ahly pour une qualification aux demi-finales de la Ligue africaine des champions.

Premier acte: Casa Events, la société de développement local (SDL) que dirige Mohamed Jouahri, annonce que les billets pour ce match seront exclusivement vendus dans les agences de la société NAPS, une filiale de M2M. Cette décision vise, selon la même SDL, à contrer les faux billets électroniques. Casa Events affirme, dans la foulée que cette décision a été prise en concertation avec le Bureau dirigeant du RAJA.

Acte II: Sur les réseaux et pas que, les supporters des Verts à Casablanca et ailleurs au Maroc, déversent leur colère et sur les dirigeants du club et sur Casa Events. Le qualificatif d' »incompétents » est celui qui revient le plus. Par respect à nos lecteurs, nous n’allons pas relayer les autres noms d’oiseaux utilisés par les inconditionnels des Verts. Et voilà que, dans l’après-midi du mardi 19 avril, le RAJA dément avoir été consulté par la SDL de Mohamed Jouahri. Le club affirme qu’il a appris la décision comme tout le monde, via les médias. Dans le lot donc, il y a au moins un Pinocchio!

Acte III: Un journaliste de H24info se rend de bon matin, ce mercredi 20 avril, aux alentours d’une agence NAPS à Gauthier. Un jeune nous raconte comment il est venu sur place dès 4 heures du matin pour attendre le début de la vente à 9 heures. Et il n’est pas le seul. Tout le monde peste contre Casa Events, contre le RAJA, contre l’organisation… Et il y a de quoi, à y voir de près. L’amateurisme n’a pas lieu d’être dans ce genre d’évènements et Casablanca mérite mieux.

Acte IV: Au pied levé, une réunion est convoquée au siège de la Wilaya de Casablanca-Settat et présence de la maire Nabila Rmili et des responsables de Casa Events. On n’a pas été ne mesure de savoir ce qui s’est exactement passé lors de cette réunion, mais on devine par le résultat. Et comme pour un match de foot, c’est le résultat qui compte: vers 11 heures, Nabila Rmili annonce sur son compte Twitter le retour aux billets électroniques sur guichet.ma.

⚽️ Officiel

Les tickets des matchs seront vendus comme à l’accoutumée via https://t.co/bC1cGOq3f0. — Nabila Rmili (@nabila_rmili) April 20, 2022

Pourquoi alors tant de cafouillages? Pourquoi gâcher la joie et saper le moral de dizaines de milliers de fans du RAJA? Les réponses sont à chercher ailleurs. Comme les responsables…