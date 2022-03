Depuis la révolution de 2011, le pays a connu un essor des groupes jihadistes responsables de plusieurs attaques sanglantes ayant fait des dizaines de morts parmi des touristes – notamment à la station balnéaire de Sousse et au musée du Bardo à Tunis – et des agents de la sécurité.

En mars 2016, une attaque avait visé une caserne de l’armée, un poste de police et un poste de la garde nationale tunisienne à Ben Guerdane (sud-est). Si 13 membres des forces de sécurité et 7 civils avaient péri, cette offensive inédite s’était soldée par un échec et au moins 55 jihadistes avaient été abattus et des dizaines arrêtés.

Les autorités avaient attribué cette attaque et d’autres à des membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI), venus de la Libye voisine.

Les autorités tunisiennes affirment avoir réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le terrorisme, aucune attaque de l’ampleur de celle de Ben Guerdane n’ayant eu lieu depuis dans le pays.