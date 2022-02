Les touristes britanniques sont de retour à Marrakech et en nombre après la réouverture des frontières aériennes. Ils sont acheminés par trois compagnies aériennes dont Ryanair.

Les touristes britanniques renouent, et en masse, avec la destination Marrakech avec la réouverture des frontières aériennes du Royaume.

Selon plusieurs sources consultées par H24Info auprès des professionnels, pas moins de onze vols sont prévus entre le mardi 8 et le dimanche 13 février.

Ces vols sont opérés par trois compagnies : Ryanair, qui signe ainsi son retour au Maroc, British Airways et Thomson Fly.

Ces vols partent depuis les aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick, mais aussi depuis les aéroports d’autres villes comme Manchester et Dublin, capitale de l’Irlande.

Selon les mêmes sources, ces vols devraient transporter près de 2.070 passagers (sens aller vers Marrakech), à raison d’une moyenne de 189 sièges par vol.

Le transport aérien semble donc bien parti pour reprendre des couleurs depuis et vers le Maroc. Selon les données collectées par nos soins, les aéroports du Royaume devraient traiter un total de 298 vols (aller et retour) entre le lundi 7 et le dimanche 13 février. En nombre de passagers, le chiffre global devrait atteindre près de 44.700 personnes.