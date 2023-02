Le Qatar va envoyer en Turquie et en Syrie 10.000 cabines mobiles utilisées lors du Mondial de football, pour loger des personnes ayant perdu leurs foyers dans le séisme qui a frappé les deux pays lundi dernier, ont indiqué des responsables qataris dimanche.

« Compte tenu des besoins urgents en Turquie et en Syrie, nous avons pris la décision d’expédier nos bungalows de chantier et nos caravanes dans la région, apportant ainsi un soutien immédiat et indispensable aux populations de Turquie et de Syrie », ont déclaré à l’AFP ces responsables sous couvert de l’anonymat.

Un premier chargement partira lundi à destination de la Turquie. D’autres livraisons sont attendues dans les jours à venir, selon les mêmes sources.

Les cabines ont été utilisées pendant quelques semaines en novembre et décembre pour héberger notamment les supporteurs lors de la Coupe du monde organisée au Qatar.

Des responsables avaient déjà indiqué que ces abris allaient être offerts.

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est monté dimanche à plus de 33.000 morts.

L’annonce de l’aide qatarie coïncide avec la visite dimanche à Istanbul de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, la première d’un dirigeant étranger en Turquie, où le séisme a fait plus de 29.000 morts.

L’émir a précisé sur son compte Twitter avoir discuté avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, de la manière dont Doha pourrait contribuer à « atténuer cette catastrophe ».

Le Qatar a déjà envoyé 100 tonnes d’aide à la Turquie et y dispose de l’une des plus importantes équipes de secours étrangères, avec environ 130 secouristes.

Les deux pays ont tissé des liens étroits ces dernières années.

Avant même le séisme, le Qatar avait accepté d’injecter des milliards de dollars dans l’économie turque en difficulté. Le riche émirat du Golfe a acheté des centres commerciaux et des participations dans de grandes infrastructures en Turquie.