Samsung a levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme la série Galaxy S21 5G. L’ensemble de cette nouvelle gamme de smartphones, résolument tournée vers l’avenir, a été conçu pour rendre vos quotidiens épiques et exploiter le potentiel de la 5G, le très haut débit mobile, qui est aujourd’hui une réalité.

Samsung a lancé la Serie Galaxy S21 5G et Galaxy S21+ 5G. Dotés des dernières innovations en matière d’appareils photo professionnels et de performances, ces deux smartphones offrent le nec plus ultra à portée de main.

Le Galaxy S21 5G avec un écran compact de 6,2 pouces au design épuré alors que le S21+ 5G dispose lui d’un écran de 6,7 pouces et d’une batterie plus grande.

La gamme Galaxy S21 5G présente un nouveau boîtier iconique Contour Cut Camera qui s’intègre parfaitement au cadre métallique.

La série Galaxy S21 5G est doté d’un écran intelligent et dynamique AMOLED 2X Infinity-O 120Hz, qui ajuste automatiquement la vitesse de trame en fonction du contenu que vous regardez. L’écran ménage également vos yeux grâce à la nouvelle fonction Eye Comfort Shield. Le filtre de la lumière bleue s’ajuste automatiquement en fonction de l’heure de la journée rendant ainsi l’utilisation de votre smartphone plus intuitive et personnalisée,

Mais c’est en matière de photos et vidéos que Samsung Galaxy S21 5G se distingue en proposant une foule de nouvelles possibilités. Le but est que vous puissiez parfaitement exprimer vos sentiments et vos expériences avec vos amis et votre famille. Les trois nouveaux smartphones sont conçus pour que vous n’ayez plus à choisir entre la photo et la vidéo.

Par exemple, avec Single Take, vous pouvez filmer en 8K, une technique actuellement utilisée dans l’industrie cinématographique et encore plus puissante que l’ultra-haute définition. Mais le gros atout est que vous pouvez mettre en valeur les plus beaux sourires spontanés de n’importe quelle vidéo en les transformant en véritables portraits de 33 MP. Le ralenti dynamique est également possible.

En plus de la caméra principale, le Galaxy S21 5G et le S21+ 5G disposent de trois caméras arrière de 12, 64 et 12 mégapixels. De son côté, le Galaxy S21 Ultra 5G fait encore mieux avec pas moins de 4 objectifs : 2 lentilles de 108 et 12 mégapixels combinées avec deux zooms de 10 MP pour réaliser des photos nettes même en zoomant.

En plus, quel que soit votre niveau. Il suffit de viser et l’appareil photo se charge du reste.

Connectivité et performances

Les Galaxy S21 5G et S21+ 5G se connectent de manière transparente à l’écosystème Galaxy et sont dotés du chipset pour smartphone le plus récent et le plus avancé jamais utilisé dans un Galaxy. Résultat : une vitesse plus élevée, une efficacité énergétique supérieure et une meilleure prise en charge de la 5G et de l’intelligence artificielle sur l’appareil. Votre smartphone est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour traiter des photos, enregistrer des vidéos 8K et jouer sans être dérangé.

La protection des informations sensibles est plus importante que jamais.

La gamme Galaxy S21 5G est protégée par Knox Vault, la plateforme de sécurité au niveau du jeu de puces (SoC) de Samsung. Avec l’ajout d’une mémoire inviolable au processeur sécurisé, Knox Vault fait du S21 5G une sorte de Fort Knox. Autrement dit, personne n’y pénètre sans y être invité par vous.

Le Galaxy S21 5G introduit également un nouvel outil pour protéger votre vie privée. Il vous permet de supprimer les métadonnées de localisation de vos photos avant de les partager. La fonction Private Share vous permet de contrôler qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il reste disponible.

Disponibilité locale et prix de vente conseillés

Samsung présente aussi les Galaxy Buds Pro dotés d’une fonction de réduction active de

Les prix de vente sont respectivement de 9.490 DH pour le GalaxyS21 et 11.490 DH pour le Galaxy S21+, tous deux avec 256 GB de mémoire et 8GB de RAM.

Le prix du Galaxy S21 ultra est de de 13,490 MAD avec 256 GB de mémoire et 12 GB de RAM, de 14,990 MAD avec 512 GB de mémoire et 16 GB de RAM.

Couleurs disponibles :

Galaxy S21 ultra : Phantom Silver et Phantom Black

: Phantom Silver et Phantom Black Galaxy S21+ : Phantom Violet, Phantom Silver et Phantom Black dans les modèles de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Black uniquement)

Phantom Violet, Phantom Silver et Phantom Black dans les modèles de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Black uniquement) Galaxy S21: Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink et Phantom White dans les modèles 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Grey uniquement)

D’autres couleurs seront disponibles exclusivement sur Samsung.com, y compris Phantom Gold et Phantom Red.

Du 12 au 28 février profitez de l’offre promotionnelle sur la série Galaxy S21 et bénéficiez de cadeaux d’une valeur allant jusqu’à 1.127 DH.

À l’achat du Galaxy S21 Ultra 5G et recevez gratuitement un chargeur sans fil, un cover S Pen et des écouteurs type C

À l’achat du Galaxy S21 et du Galaxy S21+ recevez gratuitement un chargeur sans fil un cover en silicone et des écouteurs Type C.

Pour plus d’informations rendez-vous sur :

https://www.samsung.com

#GalaxyS21