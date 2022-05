Une initiative maghrébine de soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit du Sahara sera lancée, le 20 mai prochain, à Laâyoune, apprend H24Info auprès des organisateurs.

Cette initiative sera lancée, selon la même source, au Palais des congrès en présence de personnalités issues des cinq pays maghrébins (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie), par l’Association maghrébine pour la paix, la coopération et le développement, une ONG présidée par Walid Kébir, écrivain, analyste et journaliste algérien installé au Maroc.

Après la séance inaugurale à Laâyoune, les participants se donnent rendez-vous à la faculté polydisciplinaire de la ville de Smara pour un colloque autour de la stabilité de la région maghrébine et les risques que représentent, pour cette stabilité, les mouvements séparatistes.

Ces derniers mois, le plan d’autonomie pour le Sahara, proposé par le Maroc en 2007, a remporté le soutien de plusieurs pays dont l’Espagne et l’Allemagne. Ces pays le considèrent comme la solution la plus crédible et la plus juste à ce conflit qui dure depuis près de cinq décennies.