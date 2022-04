Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a décidé la création, au sein de ses services, d’une unité spéciale pour le suivi des rapports de la Cour des comptes et des cours des comptes régionales. Les détails.

Aziz Akhannouch a décidé de doter les services de la présidence du gouvernement d’une nouvelle unité, l’unité spéciale pour le suivi des rapports de la Cour des comptes et des cours des comptes régionales. Cette unité veillera également au suivi des recommandations qu’incluent généralement ces rapports.

Dans un communiqué des services du chef de l’Exécutif, il est précisé que cette unité spéciale sera chargée du suivi régulier et permanent des mesures prises pour donner corps aux recommandations des cours des comptes de la part des départements ministériels et des services publics concernés.

Lire aussi. Cour des Comptes: publication au BO du rapport annuel pour les années 2019 et 2020

Cette unité sera appelée, selon la même source, à intervenir à chaque fois qu’il sera nécessaire pour aider à dépasser les écueils qui se dressent devant l’aboutissement des projets et des chantiers et ce en coordination avec les parties concernées.

Plus encore, elle aura la charge de faire le suivi des démarches entreprises par les départements ministériels pour l’application de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et pour l’harmonisation des législations nationales avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cette unité est présidée par Mohamed Souabi, ancien président de chambre à la Cour des comptes.