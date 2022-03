L’Institut marocain d’analyse des politiques (IMAP) vient de rendre public son troisième rapport annuel. Voici ce que pensent les Marocains de plusieurs administrations et institutions.

L’Institut marocain d’analyse des politiques (IMAP) a publié récemment son troisième rapport annuel sous l’intitulé « La confiance dans l’administration publique en temps de pandémie », fruit d’un travail mené fin 2021 auprès de 1.500 personnes âgées de 18 ans et plus et issues de divers milieux socio-professionnels.

Et ce nouveau rapport apporte deux surprises de taille, selon le journal Al Ahdath Al Maghiribiya qui s’e fait l’écho dans sa livraison de ce vendredi 18 mars. Le gouvernement, généralement mal-aimé par les citoyens, voit sa cote relever la tête puisque 69% des sondés s’en disent satisfaits. De même, plus de 50% se disent satisfaits des partis politiques et du Parlement, autre constat inédit. Effet des élections du 8 septembre 2021 et de l’avènement du gouvernement Akhannouch? On ne peut l’affirmer avec exactitude.

Dans le même ordre d’idées, le rapport affirme que 42% des sondés déclarent avoir participé aux élections générales du 8 septembre alors que 96 disent n’appartenir à aucune formation politique.

En haut du tableau, la cote de l’armée et de la police ne cesse d’augmenter. Ainsi, 95% des interviewés disent faire confiance à l’armée, 92% à la police, 79% à l’appareil judiciaire et 56% au département de la Santé.

Et prenons maintenant la moitié vide du verre. Si 33% des sondés ne sont pas satisfaits de l’Administration publique et de ses prestations, 95% jugent que la corruption est une pratique courante au Maroc. Sur un autre volet, 74% se disent non satisfaits de la situation des droits de l’Homme au Maroc.

Autre conclusion assez surprenante dans ce rapport: ceux qui gagnent mieux leur vie sont les moins satisfaits de l’Administration publique. 21% de ceux qui se déclarent content de cette administration gagnent moins de 3.000 dirhams par mois. Et 40% de ceux dont le salaire mensuel dépassent les 30.000 DH sont les premiers à râler…